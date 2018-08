"Me encanta hacer zapatos"

"Soy Dona Formiguinha, una de tantas anónimas hormiguitas que ha vivido casi siempre en uno de tantos hormigueros humanos de cemento y asfalto, llevando una vida marcada por el ritmo de un reloj y bajo las órdenes de algún jefe, realizando un trabajo que unas veces me gustaba y otras no, desde luego con el que nunca me sentí realizada". Esa es la directa carta de presentación de Nerea Herrera Cerviño, o lo que es lo mismo, una hormiga que ha decidido salir de ese hormiguero humano para encontrar la libertad con la que todos algún día han soñado. La estradense tomó hace poco la determinación de abandonar su trabajo en la fábrica de Martínez Otero para seguir su pasión como artesana. El resultado de ese paso adelante es Dona Formiguinha una marca bajo la que se esconden zapatos y bolsos creados a partir del cuero y la madera. No es lo único, sin embargo, dentro de su amplia lista de creaciones.

Nerea Herrera explica que lleva dedicándose a la marriconería en serio desde hace más o menos un año, aunque la creación con las manos es algo que le viene de mucho más atrás. Fruto de esa pasión nació y creció Dona Formiguinha, una imagen y una marca propia que empezó poco a poco y que ha ido creciendo con el boca a boca. De su taller en Arca comenzaron a salir todo tipo de creaciones que se convertían inmediatamente en anuncios móviles que llamaban la atención de nuevos clientes.

Dona Formiguinha comenzó a vender online -aunque cuenta con puntos de venta en Santiago y Pontevedra- pero, llegados a este punto, su creadora reconoce que es el momento de dar un paso más. "Estoy en época de cambios", reconoce. Dado el paso de dejar su trabajo para dedicarse por entero a su pasión ha decidido montar una tienda y un taller en A Estrada para los que ya busca emplazamiento. "Tenía que arriesgarme. Sino me iba a quedar toda la vida con la duda", afirma con decisión.

A la hora de hablar del resultado de su trabajo, Nerea Herrera reconoce que su debilidad siempre han sido los zapatos. "Empecé en esto de la artesanía haciendo zapatos. Me encanta diseñar y hacer zapatos. Me encanta trabajar la madera de cerezo, cortar el cuero, clavarlo a la madera, decorarlo... es enormemente trabajoso, si sumo todo lo que le tengo que dedicar, igual es un día de trabajo, o un poco más, para hacer un par de zapatos, pero luego merece la pena", afirma.

Sin embargo, reconoce que le gustar hacer los zapatos "a medida" por lo que intenta hacerlos siempre por encargo. De esta manera puede darle a cada zapato la forma perfecta para el pie al que va predestinado, pero también adaptarse a los gustos en cuanto a colores o detalles decorativos que los terminan convirtiendo en únicos.

La estradense se muestra orgullosa de poder poner un poquito de su alma en cada una de sus creaciones. Mientras lo hace, disfruta de la catarsis personal que ha vivido en los últimos meses, un salto al vacío que por el momento ya ha conseguido hacer soñar esta pequeña hormiguita estradense.