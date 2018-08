Brocos y Sesto entregarán en la Xunta las firmas para reactivar la parcelaria

La corporación de Agolada abordó ayer en el pleno ordinario el tema de las concentraciones parcelarias, petición traída a colación por la oposición y ante la presencia de una decena de vecinos, que solicitaron una reunión con la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, para agilizar el proceso.

El alcalde del municipio, Ramiro Varela, manifestó que las firmas presentadas por los afectados "están entregadas en la consellería, concretamente las de Agra, A Baíña, Basadre, Berredo, Eidián, Órrea, Ramil, Sexo, Val y Vilariño, y está solicitado para que le den inicio lo antes posible, pero el director general me ha indicado que la intención es acabar las que hay". Tanto Jesús Sánchez, portavoz de Compromiso por Agolada, como Ramiro Varela son realistas y contundentes a la hora de afirmar que "lógicamente las diez parcelarias no nos las van meter", pero esperan que alguna se ponga en marcha. El portavoz del partido de la oposición anunció que a principios de septiembre los vecinos de Brocos y de Sesto van a ir personalmente a entregar las firmas que recogieron, las de todos los vecinos, que estaban esperando a que viniese de vacaciones unos que residen fuera, en la Xunta de Galicia con la esperanza de que ellos puedan conseguir avances. Ante esto el regidor replicó "que son las dos únicas parroquias que nunca quisieron firmar". Sánchez aludió a la falta de información en cuanto a la parcelarias "y yo me incluyo, de que estamos un poco perdidos y tampoco tenemos claro del trabajo anterior que se hizo", por eso la oposición quiso abordar este tema para aportar más datos a los verdaderos afectados. En el pleno se explicó que la normativa en cuanto a las concentraciones parcelarias ha cambiado, y en general, habrá que empezar de cero, en referencia a las mediciones y la posibilidad de cambio de titulares. El informe de impacto ambiental, que según Varela es lo único que está vigente, caducará en noviembre de 2019. Ante esto uno de los vecinos presentes instó a hacer algo al respecto antes de que llegue esa fecha.

Los tres ediles no adscritos también se interesó por la situación actual de los parques eólicos. "Estamos a la espera de que nos digan algo. Ya están firmados los convenios de cesión de las zonas públicas y la empresa nos dice que, posiblemente, dentro de este año hagan la solicitud porque los parques en el 2020 tienen que estar funcionando. El de Órrea es que más avanzado está y solo falta sobre un par de propietarios, el resto tiene todo firmado", indicó el regidor.

Durante la sesión plenaria el gobierno dio cuenta a la oposición de la problemática de la avispa asiática. "En lo que va desde julio, más o menos, ya hemos retirado en todo el municipio 68 nidos y tuvimos dos evacuaciones por picaduras, por lo que es grave".

Problemas con el callejero

Sánchez también alegó que se están presentando problemas a la hora de censarse en las Rúas Parranda y Constitución, algo que se debe a un error en el callejero, pero que ocasiona problemas a la hora de realizar trámites, como por ejemplo, a la hora de solicitar el bono social. El teniente de alcalde, Héctor Martínez, aconsejó que la gente comunique esos errores.