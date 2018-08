Silleda xa tén o palleiro feito

A malla de Silleda cumpriu onte un ano máis con asistentes chegados de distintas zonas. Houbo recreación da malla á pedra, con males e con máquinas antigas e tamén se puxo en funcionamento unha serra e unha máquina de compactar pellets. A xornada completouse cunha comida e tamén con postos de artesanía.

A malla é unhas das tarefas por excelencia do agro galego, que se caracterizaba pola súa dureza, pero tamén era símbolo de unión do pobo e de pasalo ben, tal e como comentan persoas ás que esta actividade lles marcou a súa infancia. Silleda celebrou onte outra nova edición da súa malla tradicional, organizada por Aurelio Fernández Villaverde, en colaboración co Concello.

Baixo o lema, que se pode ver nos seus carteis E se queres aprender e saber, pregúntalle a quen te viu nacer, a Romaría da Malla Agro-Forestal congregou a xente de toda Galicia. O ambiente festivo tamén se respirou polas rúas de Silleda, xa que houbo un desfile no que participaron un carro tirado por unha xugada de bois, varios tractores clásicos, así como un antigo autobús da empresa Cuíña, o número 19,que portaba no teito cestos de vimbio, así como pipos de viño. "Un destes bois pesa 1.600 quilos e o outro, 1.500 e para iso tes que traballar todos os días", sinala Sito, o dono dos animais, que procede de Coruxo (Vigo) e que leva sete anos dedicándose á crianza destes animais. Estes mesmos exemplares tamén asistiron o ano pasado. O que tamén non pasaba desapercibido onte na carballeira da celebración, e que foi a diversión dos máis pequenos, foi un burro, que tampouco quixo perder a festa.

Ás 12.20 horas arrancaba a recreación da malla, presentada por Maximino Míguez que desexou que "esperemos que dentro duns 25 anos ou máis sigamos estando aquí". A recreación do traballo comezou poñendo en funcionamento unha serra de principios do século pasado e Aurelio Fernández nomeouna como"a verdadeira artesanía e lembra a miña infancia". Despois fíxose a recreación da malla con males, á pedra e con máquinas antigas, a última unha Campeva, tirada por un tractor.

Entre o público atopábase xente de toda Galicia. "Vimos de Coristanco, vimos o cartel e aquí estamos", "Eu son de Arxentina, miña nai é de Graba e eu tiña ganas de ver todo isto, e non teño palabras", indicaba unha muller que inmortalizou cada momento co seu móbil. Uns veciños de Silleda tamén quixeron rememorar vellos tempos. " Eu fai 20 anos dedicábame a andar cunha malladora e botaba tres meses mallando" e outro lugareño manifesta que "era un traballo duro, pero pasábase ben e a malla sacou a fame dos galegos".