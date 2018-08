Cruz carga contra Vilariño nas súas críticas polos desbroces

O concelleiro non adscrito de Lalín, Juan José Cruz, sinala que hai veciños que "teñen envexa de cómo quedou a zona da Penela", sita preto da casa do edil Francisco Vilariño "polo que queren que o celo desbrozador de Paco o Paragüeiro se aplique noutras zonas" e critica a falta de desbroces nas aldeas. Porén, alega que "Paco é o verdadeiro alcalde na sombra, mentres Cuíña está máis preocupado das redes sociais e do Grove e Medela é un empregado de Cuíña, que non corta nin pincha, polo menos o dos paraugas resolve". Cruz sinala que non limparon ningunha cuneta.