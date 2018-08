Os Bombeiros evitan a caída dunha farola na N-525 en Silleda

Os bombeiros do Consorcio de Deza e Tabeirós-Montes, con sede en Silleda, desprazáronse onte a media tarde ao casco urbano de Trasdeza alertados por unha farola suspendida na N-525, no entorno do bar Trujillo, e que ameazaba con desplomarse sobre o chan. Retiraron a luminaria cun equipo de altura. O equipo de garda fixo outra saída, pouco despois das 20.30 horas, tras recibir unha alerta pola presenza dun nido de Vespa velutina na finca en que se celebrou a novena Malla Tradcional Agroorestal, onda o centro de saúde trasdezao.