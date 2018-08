Cruz enumera hasta nueve parroquias con deficiencias en los desbroces

El edil no adscrito de Lalín, Juan José Cruz, replica las declaraciones del edil de Rural, Miguel Medela, en las que defiende los resultados de su plan de desbroce. Cruz asegura que "este año los vecinos de la parroquia de Cadrón volvieron a tener que limpiar el campo de la fiesta, y en Muimenta el día de la Festa do Socio tuvo que limpiar el pedáneo, Manuel de Valente". Añade que en Parada y Alperiz los vecinos también tuvieron que encargarse de limpiar los caminos "en varias ocasiones", y que en A Veiga, donde se celebran las fiestas durante estos días "ayer [por el viernes], aún no aparecieron por allí" los servicios de desbroce. La lista se completa con Botos, también en festejos patronales y donde "el camino de la iglesia está para ver". Cruz indica que "en las aldeas de Vilatuxe, de donde es Medela, recibí más quejas que de ninguna otra parte, y en Soutolongo hay caminos que ni les tocaron, y en el área de reparto de Lalín de Arriba pasa tres cuartos de lo mismo".

Cruz sostiene que "tengo cientos de fotos de pistas sin desbrozar, y llega Medela y suelta que actúa con eficiencia". Afirma que incluso algún vecino le pidió "que le pregunte a Medela si da su permiso para enseñar conversaciones de whats app con varios vecinos, en las que el concejal les habló mal y no los atendió".

Mientras Medela asegura que no quedará ninguna parroquia sin desbrozar, Cruz reitera que "todo el rural, prácticamente de forma unánime, salvo los abanicadores más fanáticos, claman al cielo porque no se desbrozan los caminos en tiempo ni siquiera para las fiestas. Con suerte, van el día anterior y les dan una pasada para decir que estuvieron allí, pero no engañan a nadie".

Por otro lado, Medela visitó ayer los trabajos de pavimentación en la Pista da Miñoca, en la localidad de Pareizo (Goiás). El vial puede acondicionarse gracias a una ayuda de 100.000 euros procedentes del Plan Marco 2017. Con esta actuación el gobierno cuatripartito da respuesta a una demanda casi histórica de los vecinos, con los que el alcalde, Rafael Cuíña, adquirió el arreglo de la pista. El vial tiene unos 3 kilómetros de longitud y da acceso a varias explotaciones agrarias y a diversas viviendas. Como su superficie estaba en tierra, solía acumular barro durante el invierno y en verano el tránsito levantaba mucho polvo.