La gente mira cada vez más el bolsillo y escatima a la hora de realizar sus compras desde la crisis. Los zapateros tienen que lidiar cada día con calzado barato que llega a sus manos con la esperanza de una segunda vida, pero que muchas veces es misión imposible, tal y como cuenta Manolo Méijome, zapatero de la conocida como Calle D, de Lalín. "El 90% de la gente arregla zapatos, pero hay calzado que no tiene arreglo, porque la gente gasta en lo barato. Ésos deberían estar prohibidos porque a quien perjudica es al pobre, porque compras unos zapatos que apenas cuestan, pero al cabo de ocho días estás sin dinero y sin zapatos". Él ahora no fabrica zapatos, solo los arregla "porque lo nuevo también resulta caro y le ganabas lo mismo que en el arreglo, pero tenías más responsabilidad porque si haces uno nuevo, tienes que responder por él". Manolo Méijome indica que algunas veces hay gente que trae a arreglar sus zapatos y que nunca vuelve a recogerlos. "Porque cuando los traen deben de estar apretados por ser mitad del mes, pero después ya vuelven a coger aire y ya se olvidan de la reparación y pienso que en algunos casos, son zapatos que están sin pagar, por lo que no duelen".