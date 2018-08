Rodeiro recibe subvenciones para viales, para las piscinas y el parque colindante

Rodeiro cuenta con un remanente de más de 1,5 millones de euros, un superávit de 417.000 euros y con deuda cero. Ayer durante un pleno extraordinario el gobierno dio cuenta de la aprobación de la liquidación del presupuesto general de 2017, que fue cerrado el pasado 7 de junio, sin embargo, la oposición critica la acción de gobierno, por no presentar a tiempo el presupuesto.

El alcalde, Luis López, explicó que "la ley solo permite gastar la cantidad más baja, en este caso los 417.000 euros del superávit, y hubo un incremento con respecto al año pasado y desde el año 13 Rodeiro, sin ningún tipo de deuda, goza de buena salud económica". El nacionalista Alberte Lamazares criticó que "la gestión es más que deficiente, no solo por no elaborar los presupuestos, sino porque se incumple la regla de gasto". A pleno también llevaron la aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial correspondientes a 2017 de unas facturas por un importe de 28.000 euros. EL PSOE votó en contra, y tanto Lamazares como el independiente Manuel Salgado se abstuvieron.

En el último punto abordaron una modificación de créditos, en donde PP y PSOE votaron a favor, mientras que Bloque y Salgado decidieron abstenerse. "Lo que pretendemos con esta modificación es en primer lugar tirar del superávit para pagar las facturas que se sometieron al reconocimiento extrajudicial de crédito y que son del año 2017". Además, estas modificaciones se debe también a las aportaciones que tendrán que hacer para financiar tres proyectos que ya han recibido subvenciones por parte de distintas administraciones. Son el arreglo de viales en Vistuíde, Az y en Calque, en O Salto, para los que Medio Rural les concedió una ayuda de 20.000 euros. Por otra parte, recibió una subvención de Vicepresidencia de 44.000 euros para el parque infantil, situado al lado de las piscinas municipales y por último, otra de la Axencia de Turismo de Galicia de casi 42.000 euros. Con esta actuación el gobierno local pretende facilitar el uso de las instalaciones a personas con diversidad funcional. Salgado alegó que era más importante gastar el dinero en crear una playa fluvial en la zona "yo no gastaba un céntimo más en las piscinas, ya que la gente va a las de Antas y Monterroso". El portavoz socialista, José Vence, señaló que "votamos a favor porque es necesario, pero no nos gustan las formas" y alude que "esta modificación es necesario hacerla porque el equipo de gobierno no hizo la aprobación del presupuesto".