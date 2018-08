Medela replica que su plan de desbroces sigue "criterios estrictos de eficiencia"

El edil de Rural de Lalín, Miguel Medela, sale al paso de las críticas del concejal no adscrito, Juan José Cruz, sobre el presunto abandono del mantenimiento de caminos municipales. Medela asegura que las declaraciones de este edil "son mal intencionadas e infundadas", y lamenta "que este holgazán político no sepa o no quiera saber que las tareas de desbroce en las pistas del rural se están llevando a cabo mejor que nunca y tratando de seguir criterios estrictos de eficiencia".

Medela considera que es lógico que el concejal no adscrito "desde la playa no observe el esfuerzo ingente que el gobierno está realizando para llegar a todos los rincones, entre los más de 1.000 kilómetros de pistas del término municipal". Añade que gracias a la planificación que ha seguido el cuatripartito, "ya no ocurre que algunas parroquias queden sin desbrozar, como ocurrió en Cristimil en la última etapa del Partido Popular".

Cruz llevará al pleno una moción solicitando la compra de dos tractores para contar con más medios. En este sentido, Medela reconoce que se han dado contratiempos inevitables como averías de maquinaria, "que en casos puntuales pueden llegar a retrasar algún desbroce". Pero, en cualquier caso, las limpiezas se ejecutan con posterioridad. Le explica al concejal no adscrito que el Concello, para obtener mejores resultados, primero realiza una pasada con la máquina de martillo, que aplasta la maleza y facilita así la eliminación posterior con la desbrozadora. Añade que en todo el término municipal existen pistas sobre las que el gobierno local no puede actuar, ya que forman parte de concentraciones parcelarias y, por tanto, su mantenimiento le corresponde a la Xunta. Medela, que insiste en que Cruz critica su plan de desbroces desde su retiro vacacional y con la intención de "sembrar cizaña" entre los vecinos y el gobierno, se presta a explicarle de nuevo todas estas cuestiones "cuando lo estime oportuno al modo 'barrio sésamo', que es el modelo pedagógico más apropiado con una persona de su capacidad".

Sin medios humanos

En cuanto a los dos tractores que demanda Cruz para acallar as quejas de vecinos de varias parroquias por falta de atención, como asegura, Medela responde que a día de hoy el Concello carece de personal suficiente para manejarlos, por lo que no tendría sentido adquirir maquinaria a la que después no puede dársele un uso eficiente por falta de medios humanos. Una vez más, Medela hace suyas las palabras de sus compañeros de gobierno e insiste en que una de las prioridades del cuatripartito es la recuperación del rural.