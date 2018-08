Bico da Balouta y Baluarte solicitan nombrar hija predilecta a Marisol Soengas

La Asociación Cultural Bico da Balouta y el Colectivo Baluarte dos Pendellos de Agolada solicitaron anteayer, a través del registro de entrada del ayuntamiento, que el Concello de Agolada nombre hija predilecta del municipio a Marisol Soengas González. Ayer el alcalde, Ramiro Varela, aludió para ésto hay que poner en marcha una comisión informativa.

Ambos colectivos explican que realizan esta petición después de ver el éxito y el interés que mostró el pueblo de Agolada tras la conferencia a cargo de Soengas el pasado día 18 en el Auditorio Manuel Costa Casares sobre el cáncer de piel. Además, esta científica nació en una aldea agoladesa y "ella se siente unida afectivamente a nuestro pueblo", tal y como indican las dos asociaciones en el escrito que presentaron en el consistorio. Por su parte, el regidor de Agolada elogió el trabajo de esta agoladesa y aplaudió su charla "porque todo el mundo salió de allí entendiendo todo a la perfección, a pesar de ser un tema complicado, pero ella supo llegar a la gente y debemos estar orgullosos de su labor, pero es una cuestión que merece estudiarse a fondo". Varela indicó que eso no se puede tomar a la ligera, que primeramente habrá que realizar una comisión para evaluarlo, pero es algo que no se puede decidir de la noche para la mañana, así que no lo confirman como tampoco lo descartan. Soengas está integrada desde hace años en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.