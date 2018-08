El alquiler con derecho a compra sigue sin fraguar

El alquiler con derecho a compra no ha tenido cierto auge en España hasta el año pasado, una vez que se confirmaron los coletazos de la crisis económica. En la comarca dezana "nunca llegó a funcionar", según la Inmobiliaria Costa. Esta modalidad desembarcó en la zona norte de la provincia en plena crisis económica y, con la tremenda bajada de precios de la vivienda, que se producirían después, los inquilinos que se habían sometido a un alquiler con derecho a comprar decidieron, en su mayoría, cambiar de residencia porque les salía más barato. Actualmente, es una alternativa muy residual.

Lo habitual es que en el alquiler con derecho a compra se marque un plazo de entre dos y cinco años en régimen de arrendamiento. Pasado ese plazo, el inquilino decide si compra la propiedad. El precio suele estar fijado ya en el contrato que se firmó en su momento y, si se llega a un acuerdo, se descuenta al comprador las cantidades que ha ido abonando mientras estuvo como inquilino, ya sea de forma parcial o total. Como es lógico, si el arrendatario decide no adquirir el piso, no va a recuperar el dinero que pagó hasta la fecha. Entre las ventajas para el vendedor, hay que indicar que en caso de que el inquilino no pagase algunas cuotas del alquiler, podría perder su derecho a la compra. Importa, también, determinar quién se encargará de los gastos de la comunidad o de arreglar desperfectos.