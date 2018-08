En Agolada el amor no entiende de alturas

El amor no entiende de edades, pero tampoco de alturas. En la carretera PO-840, que une Agolada con Melide, se pueden ver desde esta semana colgadas de dos puentes cuatro pancartas con mensajes de amor. En ellas el emisor expresa lo mucho que quiere a su amado con cartulinas decoradas manualmente, que se encuentran concretamente en los puentes a la altura de la parroquia de Reboredo y de lugar de Ponte Muíño, entre Borraxeiros y Artoño. Desde luego, su autor o autora no solo equipara la atención de su enamorado, sino también las de los miles de conductores que transitan por allí cada día.

¿Quién no ha hecho alguna vez alguna locura por amor? El amor es irracional y por veces te hace subir a las nubes. El 14 de febrero es San Valentín, el Día de los Enamorados, pero se dice que todos los días del año son buenos para demostrar el cariño a la pareja. A cualquiera que circule estos días por la carretera PO-840, que enlaza la localidad de Agolada con la de Melide, no le pasan desapercibidas muestras de que las flechas de Cupido triunfaron con creces. En dos puentes, uno a la altura de Reboredo y otro del lugar de Ponte Muíño, entre Borraxeiros y Artoño, lucen pancartas con diversos mensajes románticos. Las cartulinas relucen desde esta semana por ambos lados de esos dos puentes. En una se puede leer en letras grandes Ámote, en otra la expresión Tú y yo a 3 MSC, que hace referencia a la película tan exitosa de Tú y yo a tres metros sobre el cielo protagonizada por los actores Mario Casas y María Valverde; el inglés también figura en estos carteles de amor, ya que en una pone Always (Siempre) y en otra, la más colorida, con corazones incluidos además de reafirmar el amor, con un I love you y con el símbolo del infinito, aparece una fecha, el 22, lo que se entiende, ya que como dice el refrán a buen entendedor, pocas palabras que la persona que declara su amor estuvo el pasado miércoles de aniversario. De momento, se desconoce la autoría de estos carteles, pero lo que queda claro es que es todo un romántico al que no le importa declarar su amor a los cuatro vientos y ... desde la altura, pero más que seguro que los tortolitos viven en esta zona o por lo menos, el destinatario seguro que realiza este recorrido de manera habitual.

Estas muestras de romanticismo no son un hecho aislado, ya que también está muy presente en las calles del casco urbano lalinense con diversas pintadas y que cuya autoría se desconoce también. En una situada en la Rúa da Molinera, que todavía se puede apreciar hoy en día, hace referencia al cuento de Peter Pan en donde pone Solo es un dedal dijo Wendy... y Peter le dio un beso.