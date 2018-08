Últimos arreglos de la canción hecha para Xana da Ponte

"Non é lenda que é unha historia/ protagonista real/ unha muller do rural/ que sobresae á memoria/ Abogada sen papeis/ nai, campesiña e señora empática/ precursora nas terras de Forcarei".

Así comienza la letra que compuso Armando González a petición de María do Ceo para la emblemática forcaricense, Xana da Ponte, la primera mujer motriz de la concentración parcelaria. Un buen día la artista conoció por mediación de Fernando Campos y precisamente en el estudio de grabación Edisco a uno de sus admiradores, quien resultó ser el hijo de Xana da Ponte. A raíz de una bonita amistad, surgió este homenaje que ahora brindará la fadista a la mujer de la que, además, confiesa sentir una gran admiración "Que alguien haga algo por mis hijos me hace más bien que si me lo hubiese hecho a mí. Del mismo modo, creo que si tú le haces algo a la madre de alguien, le haces más bien que si se lo hubieras hecho a la persona misma".

De aí surge el interés de la artista por la icónica figura de Xana da Ponte, a la que el Coro del Ilustre Colegio de Abogados de Pontevedra ya había homenajeado poniendo voz a la popular habanera, "La Paloma". Con todo para María do Ceo "esta es una canción dedicada pero que no está hecha para ella".

Será este elemento distintivo el que hará brillar la canción sorpresa de la fadista. "Tuve la suerte de haber hablado con Armando González y decirle: hazme un poema para esta mujer. Así que le trasmití algunos datos que previamente le había pedido al hijo de Xana da Ponte. Él estudió la historia de esta mujer y consiguió hacer esta maravilla".

Sin embargo, esta canción hecha para Xana da Ponte todavía descansa en una fase embrionaria. María do Ceo ultima los arreglos para después conferir a los versos de Armando la mejor música con las guitarras de su marido e hijo.