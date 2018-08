El PSOE denuncia el estado de abandono del rural estradense

El PSOE de A Estrada ha denunciado el estado de abandono del rural estradense por parte del gobierno que lidera José López Campos. Desde el partido socialista señalaron que los agujeros en las pistas son un elemento común en muchas parroquias estradense, por lo que consideran que los vecinos no están recibiendo unos servicios municipales de calidad y acordes a los impuestos que pagan

"El 60 % de la población de A Estrada vive en las parroquias del rural, parroquias que son el elemento que mejor define al Concello. Sin embargo, el gobierno municipal mira para otro lado", afirman desde el PSOE. "El descontento de los vecinos está plenamente justificado ante el estado de abandono en el que se encuentran las infraestructuras de las parroquias. Pistas llenas de agujeros, maleza, contenedores rotos, escombreras de basura incontrolados, señales que no se ven, problemas de saneamiento, necesidades de apoyo en el mantenimiento en las comunidades de agua, ausencia de nuevos servicios... El día a día de las parroquias no cuenta para el gobierno municipal de José López", añaden en el mismo sentido desde el partido socialista.

Para el PSOE, el regidor local hace anuncios que no se cumplen. "En 2016 la Deputación de Pontevedra financió la compra de nuevos contenedores de basura. Desde el gobierno prometieron su distribución en el rural y a día de hoy el rural sigue sin ver los nuevos contenedores y teniendo que depositar la basura en contenedores rotos, sin tapa, sin ruedas y soportando olores".

"Día sí, día también el alcalde habla de gastar millones de euros en asfalto y lo cierto es que los vecinos tienen que circular todos los días por carreteras llenas de agujeros. A Estrada tiene cientos de kilómetros de viales que necesitan mantenimiento continuo y no solo en época electoral. Hay pistas que ya no pueden esperar más. ¿Qué hace el Concello que no se ocupa de sus competencias? Desde el gobierno se atribuyen constantemente una buena gestión y alardean de proyectos pero la realidad se mira de otro modo en cada una de las 51 parroquias de A Estrada", explicaron ayer desde el PSOE estradense mediante un comunicado.