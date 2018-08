El director valenciano Ferrer Ferrán impartirá una clase magistral en A Bandeira

El prestigioso director y compositor Ferrer Ferrán impartirá la semana que viene una Masterclass de composición para banda en la localidad de A Bandeira. La cita será el próximo viernes, día 31, en horario de mañana y en el auditorio Manuel Dopazo. Las inscripciones pueden formalizarse hasta el martes, día 28, y cuestan 60 euros. Para matricularse, es preciso realizar el ingreso en el número de cuenta ES 36 2080 5013 7430 4000 4022, indicando el nombre, apellidos y concepto de ingreso. Una vez realizado éste, hay que enviar el justificante o aviso a la dirección de correo electrónico bandadebandeira@hotmail.com. Las plazas son limitadas. Para más información, los interesados pueden llamar al teléfono 606 956 658.

El director valenciano aprovechará su estancia en Silleda para participar, como invitado, en el XVI Festival de Bandas de Bandeira, que tendrá lugar el 1 de septiembre a partir de las 20.00 horas en el citado auditorio. Ferrán dirigirá a la Banda Recreativa e Cultural de Bandeira, que compartirá escenario con la Banda da Escola de Música de Rianxo, con Rafael Collazo Moares a la batuta. Ferrán está licenciado en dirección de orquesta de vientos por la Associated Board of the Royal Schools o Música de Londres, es pianista y también catedrático de composición en el Conservatorio superior de Música de Castellón. Ha compuesto más de un centenar de obras, en su mayoría para bandas u orquestas sinfónicas. También dirigió a bandas como la Primitiva de Paiporta, o la orquesta de vientos Allegro.