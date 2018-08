Cruz pide en una moción que se compren dos tractores para realizar desbroces

El edil no adscrito de Lalín, Juan José Cruz, llevará al pleno ordinario una moción en la que solicita la compra de dos tractores así como de las herramientas necesarias para acometer desbroces. Cruz indica que "llevamos todo el mandato de Cuíña sufriendo retrasos constantes e incluso el abandono del mantenimiento de los caminos municipales". Apunta que, debido a esta situación, en ocasiones los vecinos tienen que suplir las carencias de los servicios municipales en más de una parroquia. "Si en este cuarto verano no fueron capaces de planificar y coordinar una solución adecuada, algo tendremos que hacer", añade Cruz en referencia al gobierno de coalición, apuntando que "no puede ser que prácticamente todas las aldeas y lugares del rural se quejen de falta de atención".

Indica que con la moción desea "suplir de una vez por todas la falta de medios materiales que el desgobierno de este Concello pone como excusa". Considera que una buena solución sería aumentar el parque de maquinaria municipal con dos tractores, que deben estar convenientemente dotados para el desbroce de las cunetas tanto de pistas como de caminos municipales. Cruz se hace eco del pensar de su grupo de trabajo y explica que "hay que ponerse las pilas y dar soluciones. Si los recursos materiales y el personal resulta escaso, habrá que aumentarlos". No le vale la exusacusa de "que hay que ponerse al día y conocer las necesidades de planificación".