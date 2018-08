Los bomberos de Silleda alertan de nuevas cámaras de vigilancia en el parque

La plantilla de bomberos del Consorcio de Deza e Tabeirós-Montes vuelve a poner de manifiesto "cómo desde la gerencia se sigue fomentando una dinámica de persecución contra los trabajadores de este servicio". Si el miércoles se hacían eco de la presencia de maleza en el recinto (elevaron incluso una denuncia ante el Concello, que poco puede hacer al no ser un terreno municipal), ayer alertaban de la presencia de cuatro cámaras de videovigilancia en el exterior de la nave. Estos dispositivos se suman a otras tres que hay, desde hace unos meses, en el interior de las instalaciones. Los bomberos aseguran que las cámaras "están orientadas hacia espacios de uso común del personal", de modo que en algunos casos hasta enfocan recorridos de dormitorio y áreas en las que no sería extraño "encontrar a bomberos en paños menores", ya que forman parte de zonas de descontaminación posteriores a las intervenciones.

Para los bomberos, las cámaras no tienen ningún sentido, ya que en los 19 años de servicio, "nunca se echó en falta ni una moneda de cinco céntimos". Para la plantilla, el único motivo de estas instalaciones obedece a que el gerente, Juan José Muñoz, "pretende transformar el servicio en la Casa de Gran Hermano, o bien tiene demasiado interés en curiosear en nuestra intimidad laboral". Las críticas a Muñoz se extienden también al presidente del Consorcio, el alcalde agoladés Ramiro Varela, a quien le pregunta si hace algún seguimiento de l gestión que realizan tanto Muñoz como el exjefe accidental, Francisco Javier Valiño. Los bomberos creen que la presidencia no está al tanto de la dotación de cámaras. "Se ve que el Consorcio no repara en gastar sus fundos en cosas perfectamente prescindibles, como cámaras de vigilancia o detectives privados, mientras que los bomberos llevamos desde septiembre de 2018 esperando por fundas de excarcelación, nuestra ropa de intervención tiene más de 10 años y nuestros servicios extraordinarios se siguen pagando por debajo de la jora ordinaria", tal y como reconoció el propio Varela.