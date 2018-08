El padre del pequeño herido en A Bandeira exige responsabilidades por el accidente

Luís Ramírez es el padre del niño que resultó herido por una barraca el pasado sábado en las fiestas de A Bandeira. El padre ha interpuesto una denuncia al Concello, Asociación Amigos da Empanada y a feriantes. Por el momento, la denuncia e investigación siguen adelante. Ramírez decidió poner la denuncia tras la falta de interés: "Nos da igual lo que pasó, solo queríamos que se preocuparan por el crío, esto fue lo que nos llevó a montar esto así, su falta de interés", explica.

En un principio, la familia entiende que los tres son responsables, no quiere señalar a nadie, pero quiere tomar las medidas necesarias para que no suceda en otras ocasiones. Hasta el momento, le ha llegado información de que nadie se responsabiliza "porque dicen que fue el niño que saltó la valla. Tengo testigos, fotos y vídeos de como se encontraba la atracción, por eso estoy seguro de lo que estoy haciendo", comenta el padre del pequeño lesionado en la cara.

Además, Ramírez, cuando puso la denuncia, habló con su hijo para saber lo que querían solicitar. "Me dijo que no quería hacerlo por el dinero, solo quería que no volviese a pasar, entonces nosotros solo queremos saber quién es el responsable; llegaremos hasta donde haga falta con la denuncia, si al final hay dinero de por medio no lo sabremos hasta que avance el proceso", comenta.