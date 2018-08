El jabalí daña una finca de maíz en Silleda

Un vecino de San Fiz (Silleda) sufre, desde el pasado 15 de agosto, daños continuos por parte del jabalí en una de sus fincas. Juan Lojo sembró, para consumo propio, una finca de maíz de unos 8.000 metros cuadrados, pero el resultado para coger la cosecha no va a ser el resultado esperado.

El jueves 16 por la mañana, Lojo fue a visitar la finca, cuando encontró marcas de que un jabalí estuviera por el terreno de la finca. La noche siguiente, el vecino silledense no lo pensó y buscó métodos para poder solucionarlo. Lo primero que hizo fue ponerse en contacto con la Xunta para consultar si podía hacer una batida: "Sigo esperando por la respuesta, eso que te dicen que van a devolverte la llamada de forma emergente", explica.

Después de hablar con vecinos de la zona, le comentaron que vieron al animal, que parece ser una hembra, con varias crías. Por el momento solo tiene constancia de que dañasen una finca con patatas, pero su mayor preocupación es que "si no se hace nada, van a seguir con otras fincas. Empezaron en la mía porque lo sembré temprano, pero cuando acaben seguro que van para otra", comenta Lojo.

Ante la falta de respuesta por parte de la Xunta para saber cual sería la actuación correcta, el vecino silledense se pasa parte de las noches vigilando que los animales no sigan haciendo más daño. A día de ayer, los animales llevan un cuarto de la finca arrasado, es decir, en torno a unos 2.000 metros cuadrados de maíz. "Ni la radio, ni la colonia, ni otros métodos que puse hicieron efectos. Ahora tengo unos petardos para espantarlos, pero no sé si harán efecto. Tampoco me puedo pasar toda la noche vigilando para ver cuando llegan", aclara Juan Lojo.