Cruz aduce que la ley exige la aprobación de los presupuestos

El edil no adscrito de Lalín, Juan José Cruz, replica a Compromiso por Lalín (CxL) que la aprobación de los presupuestos no es una exigencia suya, sino que así lo establece la normativa. Lamenta que este partido lo tilde de "veraneante perpetuo" cuando el que se desplaza a una zona de costa muy a menudo es el alcalde, Rafael Cuíña, al que recuerda que abandonó un pleno para tomar un avión e irse de vacaciones. Y que él, como no tiene sueldo público, dedica su tiempo libre a atender cuestiones de índole familiar.