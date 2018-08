La familia de un niño alcanzado por una atracción en la Empanada denuncia al ayuntamiento

La Festa da Empanada de A Bandeira finalizó con un susto para los vecinos y comisión de fiestas. El hijo de Luís Eduardo Ramírez, resiente en el municipio de Silleda, estaba jugando en uno de los puestos de las fiestas, situado cerca del tiovivo. Cuando le cayó una de las piezas y fue a recogerla una de las sillas de la barraca impactó contra su cara. La familia intervino rápidamente y la atracción se paró. El pequeño fue trasladado al hospital donde estuvo hasta el lunes por la mañana. El resultado fueron ocho puntos en la cara: tres en el pómulo superior y cinco en el inferior, "además de las secuelas psicológicas por como los moratones que tiene", explica el padre.

La familia, tras la no preocupación por parte del ayuntamiento, comisión y feriantes, la familia interpuso una denuncia a los tres: "No sabemos quien es el responsable de que no hubiese una valla allí, así que la investigación dirá", explica Ramírez. Por otro lado, Andrés Seoane, de la comisión de fiestas explica que en el momento del incidente llamó a la policía que comprobó que todos los papeles estuviesen bien, además "me consta que había vallas, no sé si por todo o no, a ver que determinan". Desde el Concello de Silleda indicabn ayer no tener constancia de la citada denuncia.