El BNG critica los ataques recibidos desde el PP a través de la página web municipal

El BNG de A Estrada ha criticado al Partido Popular por utilizar la web institucional del concello para atacarlos. "El PP lleva tantos años instalado en el gobierno municipal de A Estrada que piensa que el ayuntamiento es su casa y en ella pueden ordenar y hacer lo que quieran. Así, tanto les da utilizar la web institucional (aestrada. gal) para atacar a los partidos de la oposición, en concreto al BNG, como desbrozar las cunetas de las parcelas de los amigos o asfaltar las pistas de los afines al PP, mientras el resto del ayuntamiento está a monte. El Partido Popular hace una utilización caciquil y partidista de la institución", manifestaron desde el partido nacionalista.

"Es tan escasa a la actividad de este gobierno del PP que no tiene mejor manera de llenar el espacio web del concello que completarla con ataques al BNG por la última nota emitida en relación a la cuenta general, hablando de una herencia recibida, cuando el PP lleva ocho años gobernando. Y mientras esto sucede, la información que reciben los ciudadanos a través de la web institucional es caótica y escasa, por no decir nula. Un ejemplo: desde diciembre de 2017 no hay actas de los plenos en la web institucional", afirman.