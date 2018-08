Paz Pérez solicita celeridad en la tramitación de las ayudas al transporte para estudiantes

La concejala del Partido Popular de Lalín Paz Pérez exige al grupo de gobierno que actúe con celeridad para tramitar las ayudas del transporte de estudiantes para que estén disponibles para los usuarios al comienzo de las clases.

Pérez Asorey explica que el 7 de septiembre se inicia el curso académico en las universidades gallegas y, diez día después, en los ciclos formativos de grado medio y superior. Pues bien, señala que a día de hoy en las actas de las últimas juntas de gobierno no aparece la aprobación de las bases de estas ayudas y sin este trámite no se pude iniciar la apertura de plazo de las solicitudes y, en consecuencia, no llegarán a tiempo para los posibles beneficiarios. Además de recordar que este programa fue puesto en marcha años atrás por el PP en el Concello, dice que con los antecedentes y problemas de ejercicios pasados ante el incipiente comienzo del curso sin noticias sobre el citado programa, que el año pasado a estas alturas ya había abierto el plazo de solicitudes, fueron varios padres los que transmitieron a su partido su preocupación por este asunto. Temen, sostiene Paz Pérez, que de nuevo este año vuelvan a producirse problemas y retrasos en la tramitación y entrega de los bonos municipales de transporte, con el correspondiente inconveniente para los vecinos.