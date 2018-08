MAría Jesús Ruiz "Tenemos que complacernos con cosas bonitas y el arte es una de ellas"

Natural de la capital del Bierzo y con raíces lucenses, la pintora María José Ruiz traslada hasta la Sala de Abanca de A Estrada toda una miscelánea artística que ha ido desenvolviendo a lo largo y ancho de su carrera. Obras pictóricas de estilo hiperrealista que cabalgan entre los temas étnicos, los paisajes marinos hasta el mundo de los sueños con las posibilidades abstractas que descubre la pintura.

María Jesús Ruiz vive desde hace un año y medio en una aldea recóndita de Cuntis. Aquí encuentra su lugar de inspiración, la calma y la conexión con la naturaleza que definen su personalidad. Tras el éxito considerable de la jornada inaugural del domingo, su nueva exposición surge también como un intento de aproximarse a la vida estradense. La muestra permanecerá abierta todos los días de la semana, a excepción de los domingos, en horario matinal, de 11.00 a 14.00 horas. Tras su llegada a la calle Justo Martínez, la artista deja toda una estela de ideas sobre la vida y el arte.

-¿Cómo se inició en el mundo de la pintura?

-En parte por una herencia genética paterna. A mi padre le gustaba pintar aunque pintó pocos cuadros, invirtió su arte en el ámbito automovilístico. Yo desde que era muy pequeña, recuerdo estar en el colegio y pintar por todos los sitios, en los cuadernos y en las paredes.Sin embargo, cuando cogí bastante fuerza en la pintura fue después de sufrir un accidente y lo primero que me encontré al despertarme fueron cantidad de colores y pinceles para pintar. De ahí, todo ese tiempo de encierro y de recuperación lo fui aprovechando para desbordar mi imaginación.

-Lleva una trayectoria artística larga y densa. ¿Cuáles han sido sus referencias?.

-Yo soy autodidacta, pues no me pude permitir con las circunstancias económicas de mi época estudiar arte, así que lo que hice fue pintar por mi porque creo que tenía la suficiente energía, capacidad, dominio de la materia, del espacio, las sombras, los colores y las luces e imaginación como para empezar a recrear la propia realidad. Al mismo tiempo me gusta explorar las otras secciones de lamente, la parte del subconsciente o del mundo de los sueños que no se saben interpretar. Creo que a través de la pintura la gente puede empezar a comprender un poco algunas partes de su alma.

-¿De dónde surge la selección de temas tan variados con los que se encontrará el público en su exposición?

-Me apeteció trabajar con el mundo onírico y al mismo tiempo con el realista, ambos nos rodean y lo que intento con esta muestra es que diga algo y que la gente lo pueda captar. Por ejemplo, el tema étnico siempre ha estado en uso, no como moda sino como problema: habla de la miseria humana, de la pobreza, del abandono de los niños, del egoísmo. Así que yo siempre hago mucho hincapié en ver los problemas porque me gustaría llegar a un equilibrio mundial. Me gustaría que cambiase la forma de gobernar y actuásemos más como comunidad. Somos todos Ubuntu, que es una palabra que dijo el hijo de Mandela, que está relacionada con lo más pequeño hasta lo más grande y que todos formamos una relación y tenemos que tener un equilibrio.

- ¿Cómo recibe A Estrada su pintura y su estilo de vida como pintora?

- Vivo en Cuntis desde hace un año y medio y esta es la primera exposición que hago aquí. De hecho, escogí el horario de mañana porque percibo que es cuando los vecinos se mueven más. Realmente noto que la gente está unida a su pueblo y a sus costumbres, puede que el nivel artístico todavía no haya calado muy bien. De vez en cuando tenemos que salir del estrés, del ajetreo diario y decir: voy hacer una parada en el tiempo, me voy a relajar , me voy a visitar esta sala o voy a ver una obra de teatro o ir al cine. En definitiva, complacerse con las cosas bonitas de la vida; el arte es una de ellas.

- En su carrera profesional trabajó también como monitora de dibujo y pintura, ¿cómo fue la experiencia? Es más fácil ser pintora o enseñar a pintar?

- Ambas. Yo partía de la base de que nadie me había aceptado a nivel de profesorado quizás por que eso llevo un ritmo autodidáctico y sin referencias externas. Por supuesto, he mirado las obras de otros pintores pero no he entrado a valorar su técnica, comprendo que cada uno entienda el arte a su manera pero no se puede encasillar a los nuevos artistas siguiendo el patrón de, por ejemplo, Goya o Velázquez. A mí me encantaba dar clases tanto a niños como a personas adultas. Al principio todos son bastante inseguros sobre lo que creen que no saben de la pintura pero yo les enseñaba a ver los colores, las luces, las sombras y dejaba que ellos usaran su propia creatividad, así que hacían sus modelos, algunos se encaminaban al impresionismo u otros querían hacer un cuadros más abstractos. Y ahí estaba yo para ayudarles. Ahora que he venido para aquí, me gustaría también dar clases.

- Tras un recorrido que supera las 2000 obras pictóricas, ¿dónde proyecta ahora su mirada?

- Me gustaría adentrarme en el terreno político pero no en el de los partidos porque ya parten de la base de que están partidos. En cambio, sí me gustaría dar charlas sobre la situación actual, pero no solo quejarse sino proponer iniciativas y hacer a la gente partícipe. A base de votos o de firmas podemos ir a los ayuntamientos para decir en alto qué es lo que precisa la comunidad.