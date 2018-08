Evacuan a un trabajador del Concello de Agolada tras ser atacado por velutinas

Un trabajador del departamento de Obras del Concello de Agolada sufrió ayer un ataque de avispas asiáticas (Vespa velutina) cuando estaba levantado una arqueta en el campo de la feria, tal y como señaló el alcalde del municipio, Ramiro Varela, y el responsable de Protección Civil. El operario, natural de la parroquia agoladesa de Brocos, cuyas iniciales son P.P.A y de 52 años, fue evacuado en helicóptero al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS). "Cayó fulminante, porque debe de ser alérgico, pero cuando lo metieron en el helicóptero, y tras suministrarle algo, ya hablaba, y después llamé a su hija y me dijo que ya estaba bien", señaló el regidor al mediodía. El suceso ocurrió alrededor de las 11.00 horas.

Este no es una hecho aislado, ya que el pasado día 12 otro lugareño de la parroquia de San Paio de Bais, también en el municipio agoladés, tuvo que ser evacuado tras sufrir picaduras de velutinas. El ataque se produjo cuando el hombre estaba cambiando el cordón del pastor eléctrico de una finca cercana a la vivienda.Las llamadas al 012 son cada vez más habituales y los efectivos de emergencias no dan abasto para la retirada de estos nidos. Ayer por la mañana el Grupo de Emerxencias Supramunicipais (GES) retiró un avispero en el lugar de Gondariz (Vilatuxe) y Protección Civil de Agolada tuvo que exterminar cinco nidos: en Brocos, Galegos (Eidián), en San Paio de Bais, en Santo André de Órrea y en Marcelín, en Merlín. "Todos están en galpones o por ejemplo, el de Brocos estaba en la entrada de una casa, pero todos cercanos a viviendas", indica el responsable de Protección Civil de Agolada. Cualquier persona que detecte un nido de estas avispas, tal y como indican desde la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia, puede comunicarlo a través de los teléfonos 012 o 112 donde el personal adscrito al programa realizará las actuaciones precisas con el fin de retirar o neutralizar el nido.