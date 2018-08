Cruz pregunta por la elaboración de los presupuestos del presente año

El edil no adscrito de Lalín, Juan José Cruz, dice que la gestión económica del concello lleva un año de retraso y que a estas alturas el alcalde, Rafael Cuíña, todavía no presentó ninguna propuesta de presupuestos para el actual curso. Le pide que trabaje en este asunto y no en "dar palos en las fiestas", porque además con septiembre a la vuelta de la esquina habría que tener preparada la cuenta de 2019, pero el regidor solo habla de remanentes de 2017, fondos que no ejecutó "por incompetente" y que para el próximo año se gastarán los del actual.