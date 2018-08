El BNG pide una prestación económica municipal para ayudar a los estradenses en riesgo de exclusión

El BNG de A Estrada considera que si hay vecinos de A Estrada que tienen que acudir a los contenedores de basura para buscar alimentos, como se dio a conocer en los últimos días, es "evidente" que la concejalía de Servizos Sociais "no están haciendo bien su trabajo".

Para el concejal nacionalista, Xosé Magariños, "no es de recibo que haya personas que busquen en la basura alimento mientras el gobierno del PP gasta tres millones de euros en una ampliación de la alameda que no necesitamos", afirmó. "Es evidente que hay necesidades más urgentes y el gobierno municipal tiene que cubrir esas necesidades."

Desde el BNG instaron a la concejalía de servicios sociales a realizar un censo de familias y personas en riesgo de exclusión social para informar de las ayudas existentes. "Entre ellas", añade, "proponemos una Prestación Económica Municipal dirigida a paliar con rapidez situaciones derivadas de la carencia de recursos económicos (emergencia social, salud, vivienda, etc.) para lo cual se aprobará un reglamento en el que se establezcan las tipologías, requisitos, procedimiento de solicitud y tramitación, etc."

"El gobierno del PP no podrá presumir de Alameda nueva mientras haya gente removiendo en la basura de comer," afirmó el concejal nacionalista. Esta información recogida en los menos de comunicación también pone en evidencia, según indica el concejal nacionalista, "la inexistente política económica del gobierno del PP, que en todo el tiempo que lleva gobernando fue incapaz de incrementar el suelo público industrial o de poner en marcha la Cidade do Moble, mecanismos clave para la dinamización económica y la creación de empleo".

Según Magariños, "para el gobierno del PP su única política es la de la propaganda, la de hacer anuncios que de momento no se concretaron (Mercadona), y en dejar en manos privadas el desarrollo urbanístico del ayuntamiento, una de las herramientas clave para dinamizar económicamente nuestro ayuntamiento".

"La falta de esta política económica también se deja sentir en el comercio local, como denunciamos hace pocas semanas", afirmó el concejal nacionalista, "que haya tantos bajos comerciales en alquiler denota una profunda crisis económica que el PP no quiere ver, y lo que es peor, a la que no quiere atajar".

Amalia Goldar

Por su parte la concelleira de Servizos Sociais, Amalia Goldar, señaló que no tienen constancia de la existencia de esas personas en situación de desamparo pero que, de ser el caso, las puertas del concello están abiertas para las personas que precisen ayuda.

No obstante, la concejala recordó que existe una prestación municipal de alimentos que cubre, además, necesidades en cuanto a productos de aseo y limpieza, con la que se ayuda la aquellas familias que la solicitan y precisan, tras la valoración de un trabajador social. Se trabaja también con Cáritas para agilizar el proceso y comenzar a prestar ayuda a quien la precise lo antes posible.

En este caso concreto, no se tiene constancia por parte de la administración local de la existencia de estas personas a las que aluden los vecinos y, por lo tanto, no se sabe si estas actividades suponen una situación puntual o no, pero para poder prestar ayuda a estas personas, antes habría que identificarlas y remitirlas al departamento de Servizos Sociais del consistorio.