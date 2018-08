"Que agradezca el trabajo tu gente es muy significativo"

-¿Su afición por la música empezó desde pequeño?

-Sí, vengo de una familia en la que mi padre es músico y desde pequeño estuve introducido en el mundo de la banda. Cuando tenía tres años salía al lado de mi padre en los desfiles del pueblo. Era como la mascota, de aquellas me sentía como uno más. Recuerdo aquellos momentos con una sonrisa en la cara. Los días anteriores al desfile iba hablar con el director para ver si me dejaba desfilar con mi padre, de aquellas con la percusión. Empecé tocando un tambor pequeño que me compraron mis padres, mi tía me regalara unos platos y así. Luego llegó el momento de meterme en la formación reglada y cogí el saxo, condicionado un poco por el director de la banda, porque creía que se me podía dar bien.

-Continuó sus estudios hasta llegar a profesional de la música...

-Acabé la carrera superior de saxo bastante joven y me entró un mar de dudas. Tenía como referencia e idolatrado al que sigo considerando mi padre musical, José Rafael Pascual Vilaplana que de aquellas empezaba a introducirse en el mundo de la dirección. Hablé con él de que me estaba aburriendo con el saxo y me dijo porque no empezaba a estudiar dirección. Empecé con él y luego me dijo porque no iba a Trento (Italia) a estudiar con él. Después ya me vine para aquí para seguir formándome y así estoy.

-¿Cómo recibió la noticia del homenaje?

-Que te agradezca el trabajo tu gente es muy significativo. Normalmente las felicitaciones se agradecen más cuando vienen de primeras personas. No sabemos como va a ser el homenaje, es sorpresa, y tampoco quiero saberlo hasta el día; me encantan las sorpresas.