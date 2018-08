El homenaje póstumo a Virxilio Viéitez anticipa que una calle de Soutelo llevará su nombre

El Concello de Forcarei acaba de iniciar el proceso administrativo preciso para bautizar una calle de Soutelo de Montes con el nombre de quien fue uno de sus hijos y vecinos más ilustres, su Hijo Predilecto y fotógrafo de prestigio internacional Virxilio Viéitez.

Así lo anunció ayer la alcaldesa Belén Cachafeiro en el acto inaugural de la exposición de fotos de Viéitez que sucedió a un acto de reconocimiento público organizado por el Concello y la familia de Virxilio Viéitez con motivo del décimo aniversario de su fallecimiento, en julio de 2008. Fue un acto "sencillo, tal y como era Virxilio", remarcó la regidora local,pero abierto a toda la ciudadanía. Y esta respondió. Numerosos vecinos acudieron al evento, en el que la hija y la viuda de esta "figura gigantesca" de la fotografía -en palabras de Cachafeiro- descubrieron al son de la música de Os Abrentes de Cerdedo una placa a la entrada del auditorio soutelano que recordará por siempre el homenaje que el Concello y, en general, "el pueblo de Forcarei" le quieren brindar a su fotógrafo más ilustre.

Este "ejemplifica todos los grandes valores de la gente de este concello y de Terra de Montes. Emigró, luchó por volver, aprendió, insistió y llegó a la excelencia", aseveró la munícipe, considerando que "fue un grnde que alcanzó la internacionalidad y llevó el nombre de su Soutelo natal, del municipio de Forcarei, de la comarca de Terra de Montes y de Galicia por todo el mundo" con "talento" así como "con un trabajo incansable y con el valor añadido de hacerlo en su casa, demostrando que desde cualquier punto del planeta se puede obtener el máximo reconocimiento". "Su trayectoria y su obra son una lección de vida de la que nos sentimos infinitamente orgullosos. Hoy y aquí se demuestra que Virxilio es eterno", continuó Cachafeiro, convencida de que "sigue siendo un grande porque su legado, con instantáneas míticas de la Galicia del siglo pasado y más de 100.000 negativos, perdurará, como su nombre, para siempre".

También es consciente de ello su hija, Keta Viéitez, que ayer quiso agradecer a las autoridades "este homenaje merecido y necesario" en Soutelo que está segura de que hubiese alegrado a su padre pero que ayer ella quiso dedicar a su madre y a "todos aquellos a quienes mi padre fotografió", ya fuese en Forcarei, en Cerdedo o en Beariz. Convencida de que su misión es hacer que el legado de su padre "no muera", admitió que, si bien el valor de su padre no se pone en duda, "su talento" puede que "no hubiese alcanzado las dimensiones que alcanzó" si "no fuera por la gente que retrató".

Por eso Keta se implicó al máximo en la organización de la colección de fotos de su padre -que tras haberse expuesto en el Marco dcon la Fundación Telefónica, por ejemplo, o en Granollers, por ejemplo- abrió ayer sus puertas en el auditorio soutelano. Es "un regalo" de Keta y la familia de Virxilio Viéitez -presente ayer en persona, como su viuda Julia Cendón o su nieta Guiomar, o en foto como los hijos del fotógrafo, Paco y José Ángel en el conjunto de imágenes familiares que se exponen en la muestra- al pueblo de Soutelo y, en general, del municipio forcaricense. Consciente de que, al tener que elegir solo 42 fotos, se han quedado muchas imágenes fuera y puede surgir la "decepción" entre personas que fueron fotografiadas en su día por Virxilio, anticipó que no descarta volver a exponer más fotos de cara a Navidad.