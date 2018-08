Retorno ata a malla á pedra

A Malla de Doade atrae a numerosos curiosos que queren vivir esta tradición. Despois de 19 anos celebrando esta festividade en Codeseda, os arredores da Casa do Patrón énchense de xente vestida de época, así como de moita música popular, pero sobre todo moitas ganas de troula. Manuel Blanco, director da Casa do Patrón e organizador deste encontro, estuvo presente en todos os traballos e controlando que todo saíse ben.

A xornada deu comezo coa apertura dos postos de instrumentos, traxes tradicionais, manualidades e outros moitos que ofrecían os seus productos. Ademais, tamén había a exposición de imaxes da malla así como a de motores. O encargado de presentar cada unha das reliquias foi Maximino Diéguez, que para esta ocasión trouxo motores desde o 1870 ao 1950. Cada un deles conta con particularidades que fan deles unhas auténticas xoias. Tras presentar a súa funcionalidade, probáronos, deste xeito mostrouse que, a pesar da antiguedade, seguen a pleno rendemento. Este restaurador de motores, coches e tractores, tamén trouxo ata a Casa do Patrón varias máquinas antigas de limpiar o gran.

A malla, seguida a través da voz de Avelino Souto Rozados, deu comezo coa entrada dos traballadores ao son da música do grupo de gaitas anfitrión: Os Trasnos de Doade. Acto seguido, houbo unha demostración de como se facía o carrexo de mollos e máquinas coa xugada das vacas do país. Xa postos ao traballo, o medeiro de trigo empezou a baixar para dar comezo a malla do xeito máis tradicional: á pedra. As mulleres comezaron a petar co trigo sobre unha pedra. Logo tivo lugar a malla con males, na que os homes colocaron o trigo no chan para petarlle cos dous paus enganchados. Despois xa chegaron as máquinas con motor que xa limpian o gran soas e xa para rematar traballaron con tractores, aínda que non foron os modernos de agora, xa mostraron o gran avance que houbo nestes labores. Polo entorno da Casa do Patrón de Codeseda, foron moitos os que se animaron a asistir vestidos de época para vivir esta tradición dun xeito máis íntegro. Para a parella mellor vestida tamén houbo agasallos; nesta ocasión foron para Fernando Varela Gómez, de Codeseda y la mujer ganadora fue María Do Barro Ramos de Vilatuxe.

Para os malladores, despois dunha mañá e traballo, recuperar forzas era necesrio. Para iso estaba O Que Dirán que lles puxo na mesa un menú popular a base e pulpo e carne ao caldeiro, ademáis de postre e bebida. Xa coa barriga chea, todos os asistentes a esta tradicional festa desfrutaron da música popular na 4ª Ruada da Malla. Nesta ocasión contaron con sete grupos: Acordeóns de Vila de Cruces, Pandereteiras de Zobra, Grupo Xermolos da Carballeira de Cercio, Pandereteiras A Xariza de Parada, Cantareiras Maruxeira de Vilatuxe, Grupo de Gaitas Os Dezas de Moneixas e os anfitrións, Os Trasnos de Doade.