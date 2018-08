El PSOE de A Estrada denuncia la rotura de una acera en A Baiuca y pregunta quién la reparará

La portavoz del PSOE de A Estrada, Belén Louzao, denunció hoy la rotura de parte de una acera de la recientemente urbanizada zona de A Baiuca. "Una vez más se demuestra que las obras de José López no resisten el paso del tiempo", ironizó la edil, aludiendo a modo de ejemplo al campo de fútbol, la plaza de abastos o la casa consistorial. "No hace tanto que se abrieron al público y ya están rotas", subrayó, en alusión a las aceras de A Baiuca.

Se refiere a los desperfectos que presenta la acera en las inmediaciones de la nueva guardería de A Galiña Azul, enfrente del predio en el que se está iniciando el movimiento de tierras previo a la construcción del nuevo centro de salud. Y se pregunta "quién se va a hacer cargo" de la reparación de la acera dañada. "¿Se le va a exigir su responsabilidad a la empresa que la construyó?", se preguntó. "¿O se va a ver si lo paga la que hizo la guardería?", si es que el deterioro viene motivado por esos trabajos. La tercera opción que se le ocurre suscita su oposición frontal. Se trataría de que el Concello asuma su reparación "como hizo en la plaza de abastos o en la casa consistorial, asumiendo reformas cuando las obras aun estaban en garantía", destacó. No ve lógico que los estradenses tengan que asumir un gasto que, a juicio de Louzao, no le corresponde pagar al Concello.

No obstante, urge a solucionar ya los daños que presenta la acera. "No es lógico que lleve varios días así", consideró. Y es que, remarcó, "si alguien se cae o se hace daño ahí", ello implicaría "una responsabilidad patrimonial para el Concello".