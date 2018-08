Lalín estrena la decoración de Colón con demandas para extenderla a otras calles

"No inventamos nada, porque esto existe en ciudades de casi todos los continentes, pero lo que sí que fuimos capaces es de crear algo novedoso para Lalín; un atractivo indiscutible y por eso lo hacemos". Así resumió el concejal de Turismo lalinense, Francisco Vilariño, la recién estrenada composición artística instalada en la céntrica calle Colón.

De la mano de la empresa Urdime, que desarrolló el proyecto municipal por 4.000 euros, decenas de vecinos realizaron ya en los días previos a la finalización del trabajo instantáneas para inmortalizar una propuesta consistente en la colocación de más de dos centenares de paraguas de diferentes colores en la rúa, además de varios bancos con los mismos tonos.

El responsable municipal de Turismo hizo hincapié en que con este recurso no solo se benefician los vecinos y comerciantes de Colón, sino que está pensado para dinamizar el conjunto del municipio. El éxito de la iniciativa ha sido tal que, según Vilariño, pese a que cuando los 234 paraguas todavía no habían sido colocados en su totalidad, ya hubo vecinos y comerciantes de otras calles que piden que una decoración como esta u otra semejante se traslade a sus zonas. Por ahora solo irá en Colón y permanecerá hasta pasadas las fiestas patronales de As Dores, aunque podría extenderse unos días más si acompaña el buen tiempo. El edil indicó que esta idea llega para quedarse porque entiende que con unos recursos económicos limitados se puede conseguir un gran impacto y, como en otras iniciativas de su área, lo que se está buscando es generar movimiento de visitantes y, en consecuencia, dinamismo económico en el municipio. Sí apostó porque de cara al próximo año esta decoración u otra composición artística semejante se pueda llevar a otras rúas, si bien dijo que se había apostado por esta céntrica y peatonal calle por reunir las condiciones óptimas. "Esto tiene un gran enemigo que es el aire", dijo, y agradeció el enorme trabajo realizado por la empresa gestionada por el lalinense Xaime López Villar. Al término del acto el músico Alejandro Piñeiro ofreció un recital de viento y percusión.

Vigilancia

Vilariño comentó que se intensificará la vigilancia en esta calle para evitar que, como sucedió en la noche del viernes, una o varias personas rompiesen uno de los paraguas y dañasen parte de la estructura sobre las se apoyan al tirar de uno de ellos.