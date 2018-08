Cruz critica a Peña por organizar espectáculos "intragables" y "rarezas"

Al edil no adscrito de Lalín, Juan José Cruz, le resulta "asquerosa" la edil de Cultura, Lara Rodríguez Peña, al quedarse, dice, "tan contenta pagándole a músicos para que cobren en Lalín por venir a transmitir sus improvisaciones inconexas como en el desorden estuviese el futuro". Alega que la concejala tiene "rarezas" que no pueden asumir personas como él, que llevan trabajando toda la vida por la cultura y no entiende las sesiones de desconexión "de artistas que vienen a Lalín a vomitar su mundo interior, que no entramos a valorar, pero sus improvisaciones son sinónimo de ruptura total con los cánones que llegamos a entender la mayoría de los lalinenses". Dice que investigará el coste de espectáculos "intragables" -anteayer por la noche se ofreció uno de la programación municipal Lusco & Fusco- y pregunta si el presentador del mismo cobró.

Por otro lado, pide al edil Francisco Vilariño que el recital de Eladio y los Seres Queridos, previsto para Liñares, se celebre en el casco urbano.