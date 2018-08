Titirideza cuenta con cinco compañías gallegas desde el 23 al 25 de este mes

Titirideza vuelve a Lalín para celebrar la 17ª edición. Este año cuenta con cinco compañías gallegas para los espectáculos que se llevarán a cabo entre los días 23 y 25 de este mes. La concejala de Cultura, Lara Rodríguez Peña, en la presentación realizada ayer, quiso resaltar el trabajo de Viravolta para cerrar el cartel.

Este año, la organización vio reducido el presupuesto para las contrataciones. Como cada año, solicitaron una ayuda a la Xunta de Galicia para poder mantener cuatro días de espectáculos, "pero este año, no es que no dijeran que no, sino que no respondieron; hicimos los trámites como cada año, pero la respuesta aún no llegó. Es una situación muy lamentable. Asimismo, la concejala resaltó que desde el año 2015 redujeron la inversión que realizaban, desde los 3.000 euros más IVA, a los 2.500 euros que dieron en los dos años siguientes. Aún así, Peña destacó que esta actividad: "Hace de Lalín un referente en el mundo de los títeres".

El cartel de este año fue realizado por el vecino Fernando García, quien también estaba en la presentación. El diseño estuvo a cargo de Anxo Álvarez. "Nosotros quisimos mantener la idea que nos dieron de Viravolta y hacer un cartel limpio y sencillo", explica. En él se pueden ver unas manos que sujetan una cruceta, "son los elementos fundamentales en los espectáculos de títeres", aclara.

Uno de los organizadores de este espectáculo es Julio Balado, uno de los representantes de Viravolta. Durante la presentación, mostró su malestar con la Xunta de Galicia por la falta de respuesta ante los trámites realizados. Por el contrario, agradeció al Concello por el aumento de la partida hasta los 7.000 euros: "Es una ayuda muy importante para poder mantenerlo, aunque ya tuvimos que reducir un día, porque era imposible y estuvimos esperando la respuesta, pero había que organizarlo, porque se acercaban las fechas", comenta Balado.

La primera actuación estará a cargo de Tanxarina Títeres con A galiña azul. Tendrá lugar el jueves a las 20:30 horas en el salón teatro del auditorio. La entrada tiene un coste de tres euros. La compañía, fundada en el año 1983 por varios exalumnos de Harry Tozer, ofrecerá una actuación que habla sobre la diversidad y la solidaridad. Está destinado a un público infantil y familiar donde habrá varias técnicas de manipulación de monicreques. El espectáculo llevó el premio María Casares 2018 al mejor espectáculo infantil y el premio Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas al mejor espectáculo de títeres 2018.

La siguiente actuación será el viernes a las 20:30 horas en el salón teatro con un coste de tres euros. En esta ocasión será el turno de Elefante Elegante con Danza da choiva. Esta compañía gallego portuguesa tratará de explicar qué pasaría si dejase de llover para siempre. Una obra que se realizará a través de los gestos y movimientos.

El sábado habrá tres actuaciones, todas gratuitas. Desde la organización decidieron introducir una sesión matutina para, que será a las 13:00 horas en la calle Pelayo (en caso de lluvia en el Museo Ramón Mª Aller). La compañía encargada es Micromina Teatro de Títeres con A familia unida. La obra mostrará títeres sencillos, manipulados y libres, que personifican la dualidad humana, presión, lucha o coalición de contrarios complementarios. La siguiente actuación será en la misma calle a las 19:00 horas a cargo de Títeres Trompicallo con Jiñol, un personaje infantil. Esta pieza no es la primera vez que se realiza en Lalín, "pero siempre hace improvisaciones que funcionan muy bien y gusta mucho", explica Balado.

Por último, estarán Troula e Animación con Hakuna Matata a las 20:00 horas en el Km0. Esta actuación mostrará los personajes más habituales de la selva, a través e zancudos y animales hinchables. Mezcla música, carreras o yincanas, entre otros elementos que animarán a toda la familia.