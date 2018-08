El gobierno traslada al PP que su relación de pistas tiene un coste de 561.000 euros

Veinticuatro horas después de que el Partido Popular de Lalín instase al gobierno a detallar la valoración económica del paquete de pistas y dos saneamientos propuestos por el grupo de la oposición en el último pleno, el ejecutivo local le trasladó esta petición.

Así, el concejal delegado de Rural, Miguel Medela, después de varias jornadas de trabajo junto con el ingeniero municipal, Pepe Varela, comunicó en la mañana de ayer al grupo popular la relación con la valoración económica de las pistas propuestas por este partido a ejecutar con cargo a los remanentes de 2017 y que serán llevadas al próximo pleno para su aprobación definitiva. Son un total de 18 viales, que están siendo negociados entre gobierno y PP y alcanzan un total de 561.647 euros de inversión.

El titular de Rural, presente en las negociaciones con el partido de la oposición, también explicó que se está trabajando en la valoración económica de los saneamientos en varios lugares de las parroquias de Botos y Losón. No obstante, sobre esta cuestión aclaró que va a ser "muy difícil que estos proyectos, debido a la complejidad técnica y operativa que entrañan, sumado la que el personal técnico encargado de los mismos se encuentra de vacaciones, lleguen al próximo pleno". Aun así, Medela afirma que tras la incorporación del ingeniero el próximo lunes se seguirá avanzando en la valoración de estas infraestructuras para tratar de que estén definidas lo antes posible y así entrar dentro de los plazos establecidos para su ejecución. De este modo, no se descarta llevar estas inversiones a una sesión plenaria extraordinaria, que sería el próximo mes.

Por otra parte, el cuatripartito dice que no oculta su sorpresa ante alguna de las actuaciones solicitadas ponerlo PP. En particular, le llama a la atención a propuesta para construir un muro en la parroquia de Galegos. En este sentido el ejecutivo afirma que no va a entrar en profundidad sobre esta cuestión porque el objetivo es cubrir las necesidades de los vecinos, pero recuerda que, como el propio PP sabe, esta actuación, entre otros aspectos, afecta a terrenos particulares y son necesarias las correspondientes cesiones. Además, está a expensas de permisos de Augas de Galicia, por lo que su tramitación se antoja larga y compleja.

Este paquete dotado con 561.000 euros y añadido a los más de 400.000 euros propuestos por el ejecutivo local en otra serie de mejoras en pistas y accesos sumará cerca de un millón en pavimentaciones en el rural, "una inversión sin precedentes que se suma la otros planes viarios como el que se está ejecutando estos días en Palio, Losón, Alperiz, Cercio y Porcallos, o lo del arreglo de la pista de A Miñoca por 100.000 euros", señala.

Por otro lado, el gobierno expresa "una vez más su más absoluta voluntad para llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición y, de esta manera, sumar para sacar adelante el antes posible proyectos muy importantes para la ciudadanía de Lalín y dar respuesta a las necesidades de los vecinos al tiempo que se avanza en la recuperación del rural". Asimismo, agradece el espíritu constructivo, "ya que en la política se está para sumar a favor de la ciudadanía y no para bloquear inversiones". De esta manera, el ejecutivo local aguarda que las mencionadas actuaciones obtengan la aprobación del pleno y se puedan realizar lo antes posible por el bien de los vecinos.

Finalmente recuerda al grupo municipal popular que actuaciones en el casco urbano como la de avance integral de la calle Memorias dun Neno Labrego, ya estaban proyectadas por el ayuntamiento dentro de los planes coordinados por el concejal de Obras, Francisco Vilariño, para el avance de varias calles de la villa, previamente a ser propuesta por los populares, asegura.