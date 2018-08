Familiares de Avelino Cachafeiro le ponen voz a sus letras en la Festa do Gaiteiro de Soutelo

Familiares del insigne Gaiteiro de Soutelo, Avelino Cachafeiro, le pusieron este mediodía voz a sus letras en la XXXIX Festa do Gaiteiro organizada en la localidad forcaricense de Soutelo de Montes por la Asociación Sociocultural O Can de San Roque contando con el apoyo del Concello de Forcarei y la Diputación Provincial de Pontevedra.

Sucedió en el transcurso del pregón que se encargó de pronunciar en la Praza dos Gaiteiros el locutor, músico y actor Xurxo Souto. Este también contó con la colaboración de músicos de Os Diplomáticos do Acordeón y de la Banda de Gaitas de Forcarei, cuya importancia destacó como heredera del saber hacer del que en 1928 se ganó ante una estatua de Rosalía de Castro el reconocimiento general como el Mejor Gaiteiro de Galicia. También se quiso sumar al homenaje a Avelino Cachafeiro el prestigioso gaiteiro Óscar Ibáñez, por segundo año consecutivo.

Fue, sin duda, un día marcado por la música tradicional en Soutelo que en esta XXXIX Festa do Gaiteiro conmemoraba también los 90 años de la grabación de la pieza por excelencia de Avelino Cachafeiro, la célebre Muiñeira de Chantada. Con tal motivo, para la ocasión la organización programó un pasacalles matutino con Foula, Os Terribles de Camposancos y la Banda de Gaitas de Forcarei. Luego daría comienzo el pregón y la ofrenda floral en la Praza dos Gaiteiros con Xurxo Souto, Óscar Ibáñez y la Banda de Gaitas de Forcarei además de una representación de Os Diplomáticos do Acordeón y tres bisobrinos de Avelino Cachafeiro. Acto seguido, arrancó una sesión vermú en la que Os Abrentes de Cerdedo interpretaron de manera desinteresada piezas del Gaiteiro de Soutelo como su Muiñeira de Chantada, Eicho de dar, queridiña o la Foliada de Luxán y de Ricardo Portela como De Marín a Vigo o A miña rosiña. Y como sobremesa daría comienzo una ruada en cuyo cartel la organización había incluido a las Pandereteiras de Quireza, A Flor do Toxo, As Rebuldeiras de Soutelo y Os Terribles de Camposancos. Por último, para cerrar la jornada, había optado por programar la actuación en la Praza dos Gaiteiros de A Carballeira de Cercio con un espectáculo de baile tradicional gallego.

A mayores, la organización también había programado la distribución de tres ilustraciones del dibujante e intelectual galeguista Agustín Portela sobre distintos puntos de interés del municipio: el Mosteiro de Aciveiro, la fuente de A Aldea de Arriba y la antigua capilla de San Roque.