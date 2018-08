El edil no adscrito de Lalín, Juan José Cruz, recuerda que no fue invitado a sentarse a pactar las inversiones con cargo a remanentes, algo que, asegura, no le preocupa porque entiende que el PP no va a dejar fuera sus propuestas. Con todo, avisa a los populares que si no cumplen lo tendrán enfrente igual que lo tuvo el alcalde, Rafael Cuíña. Añade que en esta nueva partida, "en la que vuelvo a propiciar al PP que se tengan que sentar a hablar y no a vender humo como otros y como se de un martillo pilón se tratase recordaré un solo acuerdo plenario, el alcantarillado de Cadrón", del que recuerda fue aprobado hace casi dos años.

Tras invitar al alcalde a dialogar, recuerda al PP que es preciso hacer un mayor esfuerzo por el rural, "que está olvidado" lo anima a cumplir su programa electoral desde la oposición. "Cada partida que se dirija al rural demostrará que Cruz es de fiar y tiene palabra y cada céntimo que el PP negocie con el no adscrito es porque todavía hay gente que se mantiene firme", dice.