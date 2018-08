Visitas culturales y gastronómicas para los vecinos de Canéjan y Poggio Mirteto

| Silleda acoge esta semana el intercambio cultural que se celebra entre Canéjan (Francia) y Poggio Mirteto (Italia). El miércoles, los participantes disfrutaron de una jornada de visita por Santiago de Compostela, con visita a la Cidade da Cultura y a la zona monumental. Finalizaron la jornada en el Parque Municipal de As Pedrosas, donde disfrutaron de una cena en colaboración con las comisiones de fiestas de: Paella de Cortegada, Romaría da Tortilla de Laro y la Festa da astronómica do Porco de Silleda. Ayer, visitaron la isla de Arousa, donde participaron en la Feira de Produtos do Mar, en la que actuó el grupo Xirandola. Por la noche, disfrutaron de otra cena en esta ocasión a cargo de: Festa do Lacón, Festa do Chourizo ao viño de Ponte, Banda de Música de Silleda y Anpa Musiquiños. Hoy harán la ruta del Deza y visitarán Carboeiro. Realizarán un taller e rosquillas y estarán en A Bandeira.