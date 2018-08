El PP urge la valoración de saneamientos y pistas aprobadas y pactar los remanentes

El Partido Popular de Lalín remitió ayer una comunicación al grupo de gobierno en la que urge una valoración económica de las infraestructuras aprobadas en el último pleno. Se trata de una quincena de viales del rural, un muro en Galegos y saneamientos en Losón y Botos. Estas son el paquete de actuaciones que los populares forzaron al cuatripartito para financiar con cargo a los remanentes del presupuesto del año pasado, luego de aceptar las propuestas por el ejecutivo, con la salvedad de algunas pistas o considerar innecesario casi 400.000 euros para la reforma de la Avenida Xosé Cuíña.

Los populares, que en los últimos meses reiteraron que no se sentarían con el gobierno a negociar por desconfianza y sentirse burlados con acuerdos frustrados, apuntan ahora que tras la reunión del 31 de julio pasado con el teniente de alcalde Nicolás González Casares y el edil de Obras, Francisco Vilariño, -la comunicación va dirigida al edil socialista- hasta la fecha no les fue remitido ningún documento relativo a la valoración de las obras aprobadas en la última sesión plenaria pese a que el gobierno aseguró que accedería a incluirlas. Se trata de las pistas: Moimenta-Lamas, Madriñán-Grela, Igrexa-Cruceiro de Anzo, Igrexa de Goiás, acceso sur en Sanxurdo, Cima de Sello-Fontecabalos, Outeiro-Hermida-Filgueira, Ramil-Gresande, Alperiz-Val do Boi, Maceira-Límite de Rodeiro, Caseta-Xaxán, Lebozán-Igrexa, Acceso a Bendoiro, Chares-Camposancos y Camiño de Castro-A Lagoa. Asimismo entra un muro de contención en Galegos y los saneamientos en los lugares de Milleirós, Souto y Outeiro (Losón) y en los de Fontao, Somoza y Ateán (Botos).

El PP avanzó ayer, además, que Vilariño les había hecho llegar una serie de memorias de adecentamiento de calles y de proyectos del área de Turismo, "que estudiamos y que, pudiendo estar de acuerdo con ellos, apreciamos carencias importantes". El grupo de la oposición, como ya indicó su portavoz, José Crespo, en varias ocasiones, no está de acuerdo con que las actuaciones en algunas calles se limiten a renovar la capa de rodadura o, en casos, reparar aceras, sino que plantea, donde sea necesario, acometer la dotación de servicios básicos como la separación de pluviales o instalación de redes de comunicaciones como tienen otras rúas renovadas completamente años atrás. Por último, Crespo recuerda a González Casares que "por el bien de los vecinos" su grupo es favorable a llegar a acuerdos con respecto a los remanentes y pide la documentación citada "para seguir hablando". Y también recuerda que existen mociones de la oposición que fueron aprobadas por unanimidad y que su deseo es que formen parte de la negociación.

Cabe recordar que el Concello dispone de un total de 2,5 millones de euros de remanentes de la cuenta del año pasado que pueden ser destinados a Inversión Financieramente Sostenible (IFS) y que el PP desea ser partícipe de su distribución. El gobierno había llevado a pleno proyectos por importe de 907.591 euros, entre los que estaban algo más de medio millón para pistas y 388.119 para el adecentamiento de la Avenida Cuíña. La propuesta de la oposición rebajó a 431.420 euros las intervenciones en vías rurales. Ahora lo que resta por cuantificar son el paquete de reparaciones en viales del PP y los saneamientos en Botos y Losón.