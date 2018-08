Todo Fernando Conde tendrá canalización de Gas Natural si existe demanda vecinal

Todos los vecinos de la Avenida de Fernando Conde de A Estrada tendrán la posibilidad de conectarse a la red de distribución de Gas Natural si la compañía constata que realmente existe demanda vecinal y, por tanto, decide instalar su canalización también por la margen izquierda en sentido descendente en dirección A Porta do Sol-As Colonias.Actualmente Gas Natural se lo está planteando, según declaró el alcalde en funciones de A Estrada, Juan Constenla, que también confirmó que desde la administración local se contactó con la citada firma para pedirle que aproveche la obra de humanización proyectada para este ámbito urbano para efectuar la instalación de las tuberías de su canalización por la margen que actualmente carece de ellas.De este modo, se aprovecharía la apertura de zanjas para instalar esta red de distribución a la par que se hace lo propio con otros servicios, como la canalización de la traída, los sumideros de pluviales y fecales y otros servicios, como por ejemplo, las canalizaciones eléctricas y telefónicas.

Esta petición coincide con la solicitud de vecinos de Fernando Conde que hace apenas unos días demandaron -incluso con las rúbricas que recabaron en una recogida de firmas- la instalación de la canalización de Gas Natural en la parte izquierda de la avenida en dirección a As Colonias, a fin de ompletar la red de distribución de un suministro del que ya disfrutan los vecinos de la acera opuesta.

Constenla destacó que, de apreciar Gas Natural que existe demanda y decidirse a ejecutar las obras coincidiendo con las de humanización del tramo, todo resultaría mucho más cómodo para todos. Los trabajos se ejecutarían todos juntos y no habría que romper la nueva acera que se construya en un futuro próximo. No obstante, el alcalde en funciones también hizo notar que la administración local no puede obligar a la empresa a hacerlo si no lo desea.

También en relación con Fernando Conde, Constenla recordó que el lunes se cerrará el plazo de recepción de ofertas de las empresas interesadas en ejecutar la mejora de esta emblemática avenida. El proyecto de humanización costará más de 695.000 euros y se financiará en un 80% con fondos de la Edusi, aportando el Concello el 20% restante con fondos propios. Tendrá un plazo de ejecución de 4 meses y contemplará la dotación de nuevo pavimento en toda la avenida, la renovación de servicios, una reorganización del tráfico y aceeras por ambos márgenes en un tramo de 600 metros, comprendido entre la Primera Travesía de Fernando Conde y el vial que conduce a la playa fluvial de Liñares. Se instalarán también piezas de mobiliario urbano y nuevos elementos de iluminación, delimitándose las oportunas plazas de aparcamiento.