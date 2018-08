Una noche para cenar fuera de casa

La comarca dezana continúa con su numeroso calendario de fiestas gastronómicas. La velada de ayer se repartió entre la XX Festa do Xamón de Bermés, la XV Edición do Mexilón de Soutolongo y la Festa do Mexillón e o Bolo Preñado de Graba, que fue recuperada por la actual comisión de fiestas después de décadas. En Soutolongo los festejos se clausurarán a lo largo de esta jornada y en las otras dos parroquias la música estará presente con distintos grupos hasta mañana.

En los lugares más incógnitos de la geografía gallega se celebran distintas fiestas gastronómicas y la comarca dezana no es una excepción. Sin ir más lejos, ayer se festejaron tres en las que los productos estrella fueron el jamón, el mejillón y el bolo preñado, y todas tuvieron a un público fiel, que no quiso perderse la cita acompañado de familiares y amigos y en donde la música también estuvo muy presente.

La parroquia de Bermés, en Lalín, fue el escenario perfecto para los amantes del jamón, ya que celebró sus dos décadas de la Festa do Xamón, en la que se pudo degustar asado y curado. La música corrió a caro del trío Master y de la charanga Ardores y durante la velada, se sortearon varios jamones. Mientras, el mejillón fue otro de los grandes protagonistas de ayer, ya que fue el rey por partida doble. La aldea de Soutolongo, en Lalín, albergó la XV Edición do Mexilón, que estuvo amenizada por el Grupo de Danza e Gaitas Santiago Apóstol y por el dúo Acuarela, y la silledense de Graba recuperó su Festa do Mexilón e O Bolo Preñado, después de más de diez años. El ritmo lo puso la charanga Los Verbeneros y Eme Music.

En las tres parroquias los festejos continúan hoy. En Bermés habrá misa solemne, cantada por la coral de Botos, a las 13:00 horas. En la sesión vermú actuarán la Banda de Música de Vilatuxe y el dúo Acuarela, que pondrán su ritmo por la noche. En Soutolongo, se oficiará misa al mediodía y durante la jornada la música correrá a cargo de la orquesta Fin de Siglo. En Graba la misa será a las 13.30 horas y en la sesión vermú actuará Fortín da Pomba y por la noche, A Requinta da Laxeira y Punto Zero.