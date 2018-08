Soutelo de Montes acoge esta noche una sesión de Cine na Rúa

Soutelo de Montes acogerá esta noche una sesión de Cine na Rúa. Organizada por el Concello de Forcarei, servirá de preludio de las fiestas patronales de San Roque y la Virxe do Carme, que darán comienzo mañana. Esta actividad -de acceso libre y gratuito para toda la ciudadanía- dará comienzo a las 21.30 horas en la Praza do Gaiteiro.

La película que se proyectará será Ready Player One. Se trata de un filme de acción y ciencia ficción que es apta para todos los públicos, a partir de los 7 años. Dirigida por Steven Spielberg y con una duración de 140 minutos, relata la historia de un joven jugador de videojuegos que en el futuro -concretamente en el año 2045- prefiere el metauniverso de la realidad virtual al cada vez más sombrío mundo real. Participará, junto a miles de participantes, en el rompecabezas de la empresa Oasis para hacerse con su control y ganar un importante premio.