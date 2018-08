El BNG dice que el saneamiento de A Estrada es uno de los que causó que Europa expedientara a España

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de A Estrada subrayó hoy que A Estrada figura entre los 180 ayuntamientos cuyas deficiencias en materia de recogida y tratamiento de las aguas residuales motivó que la Unión Europea (UE) le abriese un expediente al Gobierno del Estado español, "con amenaza de sanción incluida", exigiéndole que aporte "informaciones requeridas por los órganos comunitarios" acerca de dichas deficiencias, tal y como se publicó en diversos medios de comunicación el pasado día 8.

"Llueve sobre mojado", incide el Bloque. Hace notar que desde la formación frentista se ha denunciado "por activa y por pasiva el mal funcionamiento de la depuradora y de los saneamientos en general". A propósito de este último aspecto, hace notar que A Estrada "incumple también todas las directivas europeas" puesto que "en muchos lugares de nuestro municipio no es que los saneamientos se gestionen mal sino que, simplemente, "no existen".

Los nacionalistas de A Estrada consideran que se trata de un "asunto de suma trascendencia dado su impacto en el medio ambiente" y las consiguientes repercusiones.

Importancia de los ríos

A este respecto, la formación de la que es edil Xosé Magariños agrega que el territorio de A Estrada viene "marcado por la impronta de sus ríos", que se erigen, además, en generadores de riqueza paisajística y faunística".

Y a ello agregan que aun cabe "sumarle la condición de territorio rural con un hábitat muy disperso". Ello viene a acentuar, en opinión de los nacionalistas, "la absoluta dependencia de un agua de calidad, dada la dificultad para el servicio municipal" de brindar "agua a todos los domicilios".

Entiende el Bloque estradense que el ejecutivo local del PP "no está trabajando por mejorar y extender el saneamiento a todo el rural". Como "muestra" de ello, desde el BNG se alude a "los problemas contractuales y de funcionamiento que viene arrastrando la depuradora municipal y que el BNG viene denunciando desde hace tiempo. Y sitúa su postura como opuesta a la del PP, de quien cree que "prefiere dilapidar 3 millones de euros en la alameda"

Los nacionalistas de A Estrada le exigen explicaciones al ejecutivo local acerca del expediente abierto por la UE a España por deficiencias en los saneamientos detectadas en el término municipal estradense, al igual que ocurrió en otros 179 municipios del territorio nacional.

Y, finalmente, urgen al ejecutivo local a ponerse "manos a la obra" de inmediato "para elaborar un proyecto integral de saneamiento" que abarque "a todo el municipio" bajo la pretensión de darle "una solución definitiva a este problema" cuya importancia es "grande", en opinión del BNG local, no solo desde el punto de vista "medioambiental" sino también del de la "salud pública".