El PP critica que el puente de Bustelos siga caído sobre el río nueve meses después

El 10 de diciembre, la tremenda crecida del caudal del Deza colapsó el puente de Bustelos, en Vilatuxe. Justo nueve meses después, la estructura continúa tirada "sobre el medio del cauce y a la espera de que la retiren y la repongan", apuntan desde el PP. El partido añade que esta situación está generando malestar entre los vecinos de la parroquia, quienes le transmitieron la necesidad de recoger esas estructura "porque está afeando uno de los entornos naturales más hermosos de nuestro municipio". El PP añade que los residentes en la zona también les indicaron que "cada vez que preguntan a miembros del gobierno por este tema, todas las respuestas son evasivas y no se concretan ni plazos ni cuál es la intención del ejecutivo".

Ante esta callada por respuesta, el partido de la oposición adelanta que no va a permitir "que esta zona ecológica y paisajísticamente tan interesante mantenga un mamotreto en medio del río por más tiempo, ya que hubo plazo suficiente para haber solucionado ese problema". Por eso, los populares exigirán al teniente de alcalde, Nicolás González Casares, explicaciones "inmediatas" sobre qué planes maneja el cuatripartito para la retirada y reposición del puente, puesto que al PP no le consta ninguna habilitación de crédito, contratación de obras para la retirada u otra gestión municipal que esté dirigida a reponer el puente. Añade que, a poco que se retrase un poco más toda la tramitación "ya estaremos en otoño, con lo que se dificultarán los trabajos", por eso el PP no entiende por qué no se realizan ahora los trabajos, aprovechando el tiempo seco y que el cauce va más bajo. A los ediles del PP solo les consta información sobre la tramitación para pagar los trabajos en la Rede de Sendeiros do Candán así como mejoras en Bustelos, Vilatuxe y Zobra, con cargos a fondos municipales , correspondientes a bajas del Plan Concellos 2017 "y después de haber perdido los 107.000 euros del Fondo de Compensación Ambiental". La Diputación confirmó esos 79.657 euros de bajas ya en mayo, y desde entonces no se tiene conocimiento de nuevos avances.

El PP acusa a Casares "de estar más preocupado de presentar recreaciones virtuales a largo plazo que de solucionar temas del día a día", y extiende estas críticas de gestión al cuatripartito, "que prefiere anuncios virtuales y fotos en el Facebook que hacer lo que le toca, que es gestionar el municipio". Al "esperpento" del puente de Bustelos se suman cuestiones como el arreglo del auditorio municipal, que roza ya los dos años "de inacción en la reparación", o el Aula de la UNED, que rebasa ya el año y medio a la espera también de reformas, reseñan los populares.