Portalén e Capitán Gosende homenaxean a Francisco Arca e Secundino Bugallo

O recentemente constituído Colectivo Portalén e Capitán Gosende renderanlle homenaxe hoxe a Francisco Arca e Secundino Bugallo, dous canteiros naturais de Figueiroa que foron asasinados o 13 de agosto do ano 1936 na Ponte do Barco de Pedre.

Ás 18.00 horas e nese mesmo lugar lembrarase a estes dous sindicalistas que foron dirixentes da sociedade obreira O Traballo de Figueiroa, integrada na Federación de Agricultores e Obreiros do Concello de Cerdedo, á súa vez integrada no sindicato CNT desde 1933. A homenaxe, aberto á cidadanía, terá lugar no mesmo punto no que Verbo Xido inaugurou en 2006 un monólito na súa memoria. Portalén apuntou que este acto busca "honrar a memoria dos represaliados polo franquismo. "É aínda máis necesario nun concello como o de Cerdedo-Cotobade no que o goberno local insiste en manter rúas dedicadas a represores.

Tras o acto na Ponte do Barco, está previsto que comece no local social de Pedre -ao redor das 19.00 horas- o documental "O canteiro de Sebil" sobre a vida do represaliado cuntiense Xoán Xesús González, realizado por O Quinteiro do Umia.