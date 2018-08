Nace Hosteleiros da Estrada, una entidad que busca unificar y dar fuerza al sector

Hosteleiros da Estrada. Bajo ese nombre un grupo de hosteleros locales aguarda crear una entidad que unifique el sector para ganar fuerza. La nueva asociación nace con un grupo inicial que supera los 40 establecimientos, aunque todavía quedan muchos con los que hablar en los próximos meses. El objetivo es sumar el mayor número posible de socios para, de esta manera, poder convertirse en la voz autorizada de la hostelería estradense en diferentes ámbitos.

Durante esta semana, varios de los promotores de esta iniciativa convocaron una asamblea que tuvo lugar en el MOME de A Estrada. Allí se cerraron los últimos flecos para la puesta en marcha de esta nueva entidad. Para ello se ha creado la primera directiva, que está presidida por Manuel Bascuas. Adriana Abelleiro ejercerá como vicepresidenta y Roberto Rodríguez como tesorero. La secretaria será Adela Bustelo, mientras que como vocales figuran Francisco González, José Manuel Carbón, Manuel Bouzón, Xoan Pichel o Gonzalo Pose, entre otros.

"Eso ya se intentó hacer hace tres o cuatro años con varios de los establecimientos que vamos a las asambleas de la ACOE pero no llegó a cuajar. Veíamos que había cosas que se podían hacer, involucrándose un poco más en la organización de los eventos que lleva a cabo el Concello. Hasta ahora nunca nos preguntan, nunca estamos y nunca podemos aportar. A lo mejor también es culpa nuestra porque no saben a quién preguntar", explicó el presidente. "La finalidad de esta asociación es precisamente esa, involucrarse en la organización de los eventos, además de servir como elemento que permita ir todos en la misma línea. Que no vaya cada uno a su bola. A partir de ahí, si podemos organizar algún evento propio, mejor", añadió.

Bascuas explicó que en las próximas semanas llevarán a cabo los trámites para convertirse en asociación, realizando una nueva asamblea en el mes de septiembre. "Quedaremos todos y será el momento de intentar que se una el mayor número de locales posible", manifestó. "Esto lo empezamos un grupo de cinco o seis pero se fue sumando mucha gente. Ahora mismo hay un grupo de 41 hosteleros. En la próxima reunión esperamos que venga los máximos posibles para unirnos. Y seguramente hay muchos establecimientos que todavía no están y que intentaremos ir sumando".

El dirigente puso como ejemplo del trabajo conjunto en otros municipios. "Si vas por ahí delante te das cuenta de que en todos los concellos la hostelería se une para organizar cosas, especialmente en verano, los meses con menos movimiento. Está el ejemplo de Cuntis. Nosotros sin embargo estamos quietos todo el año. Tenemos que ir a buscar a la gente. Si esperamos vamos apañados", afirmó.

Bascuas también se refirió a la asociación como un instrumento para dar la cara y tratar con las administraciones. Puso en este caso como ejemplo el problema en la pasada Festa do Salmón con las terrazas. "Son cosas que hay que hablar de antemano para que no surjan problemas. Lo mismo con el Concello. Que no vaya allí alguien individual, sino alguien en representación de todos. Eso es lo que se busca. Crear un orden y que podamos opinar con fuerza", explicó.

Movida nocturna

Uno de los aspectos que preocupa en la nueva asociación es el bajón de la movida estradense. "Es algo que influye en la hostelería de día. Si la gente no sale aquí de noche no sale a tomar o a comer algo antes", explicó. "Nos interesa a todos que vuelva a funcionar, aunque no es fácil. Tendremos que analizarlo entre todos", añadió el nuevo dirigente.