O Rodo inaugura la gasolinera y la ampliación de la cooperativa, en las que invirtió 750.000 euros

Rodeiro inauguró la nueva gasolinera y nave de la cooperativa O Rodo. Después de varios años de peticiones, José Luís Camiñas, presidente de la entidad, pudo ver realizado uno de los objetivos que tiene para el crecimiento de la empresa. Hasta el acto se acercaron numerosos vecinos y socios de la cooperativa, así como diversas autoridades y empresarios.

José Luís Camiñas quiso hacer un recorrido por todos los trámites que tuvo que pasar para poder llegar al día de ayer. El proyecto empezó hace tres años con la compra de los terrenos, situados unos metros más arriba de la base de la cooperativa. "Creímos que era necesario esta nave agrícola, porque es la base fundamental de los servicios que prestamos; se nos estaba quedando pequeña para cubrir las necesidades", explica el presidente. Una vez conseguidos los terrenos, empezó con la búsqueda de ayudas, para la que tuvo que ponerse en contacto con el Grupo de Desarrollo Rural (GDR), Conselleriade Medio Rural y Diputación.

Camiñas quiso resaltar la labor y colaboración del alcalde de Rodeiro y presidente del GDR, Luís López Diéguez, por las ayudas aportadas a la gasolinera. También agradeció a las empresas encargadas de hacer las obras de las instalaciones.

En cuanto a los precios de la gasolinera, el presidente quiso destacar que serán muy económicos, tanto para los usuarios que pasen por este vial, como para los socios. Asimismo, destacó que "será una financiación importante para la cooperativa, dada la situación que tiene esta gasolinera". El servicio estará abierto a partir del lunes.

La cooperativa es una de las más grandes de la zona con 14.400 cabezas de ganado vacuno, y cuenta con numerosos socios: "Desde que yo estoy aquí no se ha marchado ningún socio, más bien han aumentado. Además, tengo claro que los que se incorporan vienen por el servicio de maquinaria; eso lo tengo clarísimo", afirma Camiñas.

Las inversiones realizadas en las dos instalaciones fueron realizadas por: la consellería, que su dinero fue para la nave, el GDR que fue el encargado de la gasolinera y por último, la Diputación fue la encargada de la entrada y todos los elementos, como cámaras de seguridad o sistemas contra incendios. En cuanto a la Diputación la inversión realizada en los tres años de proyecto alcanzó los 61.000 euros; por otro lado, la Consellería de Medio Rural, les concedió 141.000 euros; y por último, el GDR 121.000 euros. También resaltó que hubo otras entidades, como Abanca, que aportó dinero para las obras. El presupuesto total ascendió a los 750.000 euros, pero "la gasolinera y la nave son instalaciones modernas y con futuro, con diseños muy elegantes", explica el presidente de la cooperativa.

El alcalde destacó el trabajo que hace el GDR para el desarrollo del rural, en especial poniendo en marcha proyectos como el que se llevó a cabo en Rodeiro, no solo en el rural, sino en otros ámbitos. "El rural no es solo la ganadería, sino poder gozar de beneficios y calidad de vida en todos los ámbitos", explica López. Asimismo, destacó el trabajo de Camiñas, además se puso a disposición para nuevos trabajos: "Todos sabemos que el presidente de la cooperativa no se va a conformar con esto, sino que va a querer más", afirma.

En el acto de inauguración también estuvieron presentes los diputados Santos Héctor y Javier Dios, que asistieron en lugar de la presidenta Carmen Silva. Desde esta entidad quisieron resaltar el compromiso que tienen con el municipio y con el rural, además de considerar "que es necesario luchar por el rural, que en el interior es muy necesario potenciarlo", comentaron los diputados.

Por parte de la Consellería de Medio Rural, estuvo presente la titular Ángeles Vázquez, así como la directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo. La conselleira destacó la lucha que llevó a cabo Camiñas para conseguir este proyecto fuese realidad: "Tuve que escucharlo, porque era una de las personas que se plantaba en las manifestaciones delante de la consellería en aquel momento fantástico", resaltó. Asimismo, afirmó que la lucha mereció la pena, porque "se hizo un trabajo excepcional".