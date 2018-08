Nedgia admite que envió "por error" 146 cartas para la revisión del gas en Lalín

La empresa adjudicataria del suministro de gas natural en Lalín, Nedgia, admite que "se enviaron por un error del sistema 146 cartas a clientes transformados de Lalín" a los que no les corresponde la revisión del contador en este 2018, sino en 2020, puesto que pasaron de propano a gas natural en 2015 y estas inspecciones se acometen cada cinco años. De todos modos, la empresa indica que va a analizar caso por caso para comprobar si a algún cliente les corresponde ya esta revisión. Añade, además, que si aún no pasaron los cinco años, no es necesario que se sometan a la inspección periódica obligatoria.

Para el BNG, que destapó la polémica y el malestar que causó la remesa de cartas a los afectados, esta explicación no es suficiente. "Está claro que era una estafa, y además no se aclara si existen más afectados", porque hay vecinos que realizaron la última revisión del gas propano en 2012, con lo que es posible que, a pesar de realizar el cambio a gas natural en 2015, tuviesen que afrontar ya esa revisión innecesaria en 2017. "Hay que aclarar esta cuestión", recalca el portavoz del Bloque, Francisco Vilariño.

Por el momento, el haber destapado esas 146 cartas que se enviaron por error supone que estos afectados no tengan que abonar, en conjunto, más de 8.300 euros, puesto que la revisión cuesta 57,11 euros por hogar. "Insistimos en que los vecinos acudan a la oficina de consumo ubicada en el consistorio", dado el volumen de quejas sobre esta cuestión que recibió el partido en las últimas jornadas. En función de cómo actúe la empresa en las próximas jornadas, el BNG decidirá si finalmente eleva tanto al pleno de fin de mes como al Parlamento esta polémica. Lo que sí tiene claro es que presentará una queja ante el Valedor do Pobo, ya que no puede acudir como organización política ante Consumo. El BNG también quiere comprobar si esta situación se está dando en otros municipios.

En la carta, Nedgia les proponía a los afectados una fecha para la revisión (mandaría otra notificación en las jornadas previas), aunque les daba la posibilidad de escoger una empresa habilitada. Para ello, facilita un listado de firmas en su página web.