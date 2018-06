Hoxe lanza el primer queso gallego de untar elaborado solo con leche de vaca

El estand de la Cooperativa Hoxe en la 41ª edición de la Feria Internacional Semana Verde de Galicia fue muy visitado tanto por público en general como por profesionales del sector, durante los cuatro días que duró la feria. Lito Andión, gerente de la firma asentada en Prado, señala que "las expectativas fueron superadas con creces".

Durante la presente edición, la cooperativa llevó a cabo la presentación de su nuevo queso de untar Melosiño Hoxe, que tuvo una acogida muy buena por parte del público. La presentación del nuevo queso fue llevada a cabo por la catadora Salomé Beiroa, especialista en quesos gallegos y con denominaciones de origen gallegas, entre otros. Hizo mucho hincapié en señalar que se trata del primer queso gallego de untar elaborado exclusivamente con leche de vaca. Destacó también que tiene un sabor cítrico y aromas a yogur, así como la apuesta de Queixos Hoxe por la innovación y la calidad. Se trabaja con la previsión de que el nuevo queso estará a la venta a mediados del mes que viene o a principios de agosto, como muy tarde.

Salomé Beiroa realizó, asimismo, catas degustación de quesos de Tetilla, Arzúa-Ulloa, Cremosiño Nai, Lendas do Deza, barra Hoxe/Neno, madurado... Se efectuaron maridajes de quesos con variedades tradicionales de pan de la Comarca do Deza. Se celebraron showcookings realizados por miembros del Obradoiro de Hostelaría da Mancomunidade do Salnés, con platos como: Queixo Cremosiño con farangullas do pastor; Tacos de queixo Arzúa Ulloa con xarda lañada; Tella de queixo maduro rechea de guacamole o Ensalada multicolor con queixo Barra Galega Hoxe e vinagreta de framboesa.