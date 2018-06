Doscientos clientes de Telefónica en Soutelo y su entorno, sin línea de fijo ni internet

Los negocios de Soutelo de Montes no tuvieron ayer internet para trabajar. // Bernabé / Juan Carlos Asorey

Doscientos clientes de Telefónica en la localidad forcaricense de Soutelo de Montes y su entorno se quedaron a primera hora de la mañana de ayer sin línea de voz y de datos. Al percatarse de lo que sucedía, en torno a las 9.30 horas, comenzaron a llamar a la compañía para interesarse por el origen de la incidencia y solicitar la máxima celeridad en la reposición del servicio.

Sin embargo, según relataron fuentes vecinales, desde Telefónica se les comunicó que se había producido "una avería masiva" en la zona y que se estaba trabajando para intentar resolverla. Las mismas fuentes destacaron desde la empresa se les comunicó que la incidencia estaba localizada en la caseta sita entre el centro médico y las viviendas sociales de Soutelo. Y que se había ordenado su reparación.

Por su parte, fuentes del gabinete de comunicación de Telefónica respondieron a preguntas de esta Redacción al respecto que se trata de una avería debida a un fallo de alimentación en una de las centrales de que dispone la compañía en la localidad soutelana. Remarcaron las mismas fuentes que solventar el citado fallo es clave para que Soutelo recobre la normalidad. Y agregaron que ya había personal de Elecnor intentando resolver esa incidencia.

Mientras, comerciantes, empresarios, banca y hasta el centro médico de Soutelo sufrían las consecuencias de la avería, que les impidió realizar muchas de sus tareas habituales.

Así, por la mañana, según fuentes vecinales, al no tener conexión, en el centro de salud se volvió a la consulta tradicional para cuestiones básicas, como un dolor de garganta. En la farmacia, según su titular, Yolanda Vilar, tuvieron que tirar de su conexión alternativa directa con el Sergas para poder dar recetas. Eso sí, no pudieron cobrar con tarjeta.

Y es que la banca también resultó especialmente afectada. No pudo efectuar su labor, para desesperación de sus propios trabajadores y de sus clientes. Estos también sufrieron, de rebote, los efectos de la falta de conexión de internet. Sin dinero en efectivo, ayer no era el día adecuado para comprar con tarjeta en el comercio soutelano. Los Terminales de Punto de Venta (TPV) no funcionaban, salvo casos contados como el tarjetero 3G del que disponía el Grupo Soutelana en su sección de electrodomésticos. Las empresas tampoco podían realizar pedidos -cuestión que ahora se gestiona por internet- ni efectuar envíos por mensajería -dado que es preciso efectuar etiquetas online- ni tampoco, por supuesto, acceder a las páginas web a través de las que realizan ventas online. Así lo explicaron el dueño y un empleado del Grupo Soutelana, José López y Adrián Antelo, que se vieron obligados a tirar de datos de teléfonos móviles para poder trabajar en cuestiones puntuales.